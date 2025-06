Denis Villeneuve dirigirá la próxima película de James Bond

Amazon MGM Studios confirma que el cineasta canadiense tomará las riendas de la vigésima sexta entrega de la saga, que presentará a un nuevo 007 tras la salida de Daniel Craig.

Se acabaron las especulaciones: Denis Villeneuve será el director de la próxima película de James Bond, según anunció oficialmente Amazon MGM Studios. Esta nueva entrega marcará el debut de un nuevo actor en el papel del agente 007, luego de que Daniel Craig se despidiera de la saga con Sin tiempo para morir.

“Soy un fan incondicional de Bond. Crecí viendo las películas con mi padre. Para mí, es terreno sagrado”, expresó Villeneuve. “Pretendo honrar la tradición y abrir camino a muchas nuevas misiones futuras. Es una enorme responsabilidad, pero también un honor”.

Desde Amazon, Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, elogió al cineasta: “Es un maestro del cine cuya filmografía habla por sí sola. Desde Blade Runner 2049 hasta Dune, ha creado mundos visualmente impactantes y emocionalmente complejos”.

Además de dirigir, Villeneuve será productor ejecutivo, acompañado por Tanya Lapointe, su pareja y colaboradora habitual. La película será la primera bajo la supervisión de Amazon MGM Studios y estará producida por Amy Pascal y David Heyman, a través de Pascal Pictures y Heyday Films.

Por ahora, no hay guionista ni detalles de la trama, ya que el proyecto se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. El rodaje de Bond 26 no comenzará hasta que Villeneuve concluya su trabajo en Dune: Part Three, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026.