Jack White anuncia un libro con letras y textos inéditos

Jack White acaba de anunciar un nuevo libro titulado Jack White Collected Lyrics and Selected Writings Volume 1, una recopilación que incluye letras, poemas, textos inéditos y fotografías exclusivas que documentan su vasta carrera artística fuera de The White Stripes.

El primer volumen será publicado por la división editorial de su sello, Third Man Records, y llegará a las librerías de Estados Unidos el 21 de octubre de 2025. Hasta el momento no hay fechas programadas de lanzamiento en Latinoamérica.

Este nuevo tomo funciona como un complemento de The White Stripes Complete Lyrics, editado en 2023, y se presenta como el compendio más amplio del universo literario de White. En sus páginas se incluyen letras de canciones escritas con sus bandas The Raconteurs y The Dead Weather, además de material de su más reciente disco solista, No Name (2024).

La edición incorpora fotografías nunca antes vistas, poemas seleccionados y textos personales, en un intento por revelar el costado más introspectivo y narrativo del artista. El libro cuenta con ensayos de figuras como el poeta Adrian Matejka, la cineasta y escritora Dream Hampton, y Ben Blackwell, cofundador de Third Man Records y editor de la publicación.

"Me gustaría que más gente hablara de Jack White como escritor de letras, como narrador de una interioridad muy particular”, reflexionó el autor y crítico Hanif Abdurraqib sobre este nuevo libro.

"En sus textos, el mal y el optimismo se enfrentan, el deseo de estar solo y la añoranza comparten la misma cama. Cinismo y ternura, rabia y deseo. Todo eso se cose con naturalidad y cobra vida en la página”, cerró.