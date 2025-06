Kim Kardashian protagonizará la película de "Bratz" como la villana

Kim Kardashian está en conversaciones para interpretar a la villana en la película live-action de “Bratz”, producida por Amazon MGM Studios.

El gigante tecnológico se impuso en una guerra de ofertas por los derechos del film basado en la popular línea de muñecas infantiles, con la esperanza de replicar el éxito de Barbie. Por ahora, no se han revelado detalles sobre la trama ni el elenco.

Charlie Polinger y Lucy McKendrick están escribiendo el guion, mientras que Erik Feig y Julia Hammer (por Picturestart), Kim Kardashian, Jason Larian y Jasmin Larian (por MGA Entertainment) producirán el proyecto. Isaac Larian, de MGA, será productor ejecutivo.

Desde el fenómeno mundial de Barbie, que se convirtió en la película más taquillera de 2023 con 1.440 millones de dólares, Hollywood ha comenzado a adaptar todo tipo de juguetes infantiles al cine. Actualmente hay versiones en desarrollo de Hot Wheels, Barney, Polly Pocket y Rock ‘Em Sock ‘Em Robots en distintos estudios.

Bratz, que ha vendido más de 200 millones de muñecas desde 2001, cuenta según Amazon MGM con el mayor nivel de interacción en redes sociales de todas las marcas de juguetes. Sin embargo, no está claro si eso se traducirá en éxito comercial en cines. En 2005, Lionsgate estrenó una versión live-action que fue un fracaso de taquilla, aunque la franquicia ha tenido varias series de TV y videojuegos.

Kardashian, conocida por su reality Keeping Up With the Kardashians y fundadora de la marca de ropa Skims, ha empezado a incursionar en la ficción. Recientemente actuó en American Horror Story junto a Emma Roberts y puso voz a personajes en dos películas de PAW Patrol. Próximamente, encabezará la comedia de Netflix The Fifth Wheel, dirigida por Eva Longoria, y participará en el nuevo drama de Ryan Murphy, All Is Fair.

La noticia fue revelada inicialmente por Deadline Hollywood.