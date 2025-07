Franco Colapinto tras no haber podido largar: "Una pena que nos hayan estado pasando estas cosas"

Luego de que el auto no le respondiera en la largada de la carrera, el argentino habló y se mostró "frustrado" por lo sucedido.

Hoy 13:22

Franco Colapinto debía salir desde boxes en el GP de Gran Bretaña porque, tras su trompo en la clasificación, Alpine cambió varios componentes del motor del monoplaza del argentino. Pero este ni siquiera llegó a largar: cuando se preparó para hacerlo, el auto no le respondió y no pudo correr en Silverstone. Tras ese episodio, habló con los medios y se mostró "frustrado" por la situación.

"No sé qué pasó, la verdad que no sabemos todavía. No pude ni salir del box. Una pena que nos hayan estado pasando estas cosas. Tuvimos un par de problemas últimamente y después de un buen fin de semana que había encontrado bastante performance y que habíamos encontrado un ritmo bueno en general, es una lástima que haya pasado esto", expresó el pilarense.

"Era una buena carrera para correr, viendo todo lo que pasó, la lluvia, los cambios de gomas, todas las cosas climáticas y cambiantes durante la carrera... Triste porque creo que, durante este fin de semana, estuve más rápido que Pierre (Gasly) y viendo donde está ahora terminando (finalizó séptimo), capaz teníamos una buena oportunidad. Hay que seguir trabajando, obviamente enfocados en lo que viene, pero una pena no haber podido largar. Me da mucha bronca", agregó.

Ya consultado por las siguientes carreras -y en medio de la confirmación de Mercedes del interés de Alpine por Valtteri Bottas-, Colapinto se mostró ilusionado, aunque no sin dejar de recalcar qué deben "ver" qué hacer para mejorar: "Van a venir pistas que me gustan, que disfruto manejar, hay que ver obviamente qué podemos hacer para tener un mejor finde allá".

Respecto a lo sucedido (se habría tratado de un problema en la caja de cambios), insistió en que todavía no saben y que "están investigando", pero marcó que hay que "trabajar para la próxima para que no vuelva a suceder".

"Las vueltas en la grilla con lluvia y con las cintas el auto iba bien, estaba contento y estaba contento con el balance también, después no pude ni largar. Triste y un poco frustrado porque haya terminado así el fin de semana, porque había comenzado bien con respecto a Pierre, en especial habíamos dado un paso importante adelante. Me hubiera gustado estar en la carrera. Un poco de frustración por no haber podido ni largar. A seguir laburando", concluyó.