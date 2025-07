Independiente empató en su visita a Sarmiento en el debut por el Clausura

El Verde y el Rojo empataron en el Estadio Eva Perón de Junín, por la primera jornada del Torneo Clausura 2025. Los goles del local fueron de Joaquín Ardaiz y Elián Giménez, mientras que Gabriel Ávalos y Felipe Loyola marcaron para la visita.

Independiente sacó un empate con sabor agridulce en su visita a Junín, donde igualó 2-2 ante Sarmiento por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Julio Vaccari no tuvo una buena producción colectiva, pero rescató un punto en un contexto adverso y estuvo muy cerca de ganarlo en el final.

El Verde fue más en el primer tiempo, con orden defensivo y juego directo. A Independiente le costó acomodarse y se mostró incómodo. Loyola y Cabral, los encargados de generar, aparecieron lejos del área rival, y el equipo dependió demasiado de los desbordes de Mazzantti. Con Montiel errático y Ávalos aislado, el Rojo fue previsible y sin profundidad.

En el complemento llegó la primera reacción: una gran jugada colectiva entre Mazzantti, Cabral, Godoy y Ávalos terminó en el 1-1. Sin embargo, Elián Giménez volvió a poner arriba a Sarmiento con un bombazo de volea. Independiente volvió a remar desde atrás, y tras los cambios, logró empatar con un cabezazo de Loyola tras un tiro libre.

En el tramo final, el Rojo lo acorraló al local. Mancuello, Ávalos e Hidalgo tuvieron chances claras para dar vuelta el resultado, pero el gol no llegó. Aunque la actitud fue positiva, el funcionamiento colectivo aún no aparece. Vaccari tiene mucho por corregir, pero se va con el alivio de no haberse ido con las manos vacías de Junín.