Marcela Tauro contó una experiencia paranormal y dejó a todos en shock: “El estudio está lleno de fantasmas”

Al aire de su programa, la periodista aseguró que sintió una presencia. Además, dio a conocer una historia sobrenatural sobre su familia.

Hoy 23:22

Marcela Tauro sorprendió al compartir distintas vivencias personales que involucrarían presencias sobrenaturales. No solo dio a conocer algunas vivencias paranormales relacionadas con sus familiares sino que también dio a conocer algunas vivencias paranormales.

“Acá está lleno de fantasmas. Yo estudio lo holístico y acá hay espíritus. El espíritu de la persona que está acá es muy importante, es alguien conocido. Muy famoso. Es un espíritu que suele estar acá”, aseguró en diálogo con sus compañeros de Infama (América).

Más allá de ese espectro, que pertenecería al de un famoso, cuyo nombre no quiso revelar, también destacó que escucha la voz y ve a Pablo Reynoso, histórico productor de Intrusos (América) que murió en enero de este año. “No estoy hablando en joda, tomémoslo en serio porque la gente no cree. A Pablo, nuestro compañero, lo veo muchas veces como cuando me traía caramelos”, sostuvo.

Ese fue el puntapié para que cuente algunos detalles inesperados, como por ejemplo una situación que también involucra a Guido Kaczka, con quien trabaja en el programa No está todo dicho (La 100).

“Él no creía en nada de esto, ni en médiums ni en cuestiones paranormales, pero alguien lo convenció de ir”, expresó sobre la vista del conductor de Los 8 escalones (eltrece) a una vidente en Luján.

Y agregó: “Él no se animaba a decírmelo, pero después de un tiempo me lo cuenta: ‘Yo no creía en nada, pero esta señora me dijo que acá en el estudio de la radio viene mi papá, Benja, con el de una compañera mía’. Ahí ella le dio el nombre de mi papá, pero él no lo conocía. Pensó que era el de la Gunda, Claudia Fontán”, relató Tauro.

Lo que más la impactó, según reconoció, fue que la médium identificó sin dudar al padre de ella: “Me sorprendió cuando dijo el nombre de mi papá”.

En ese sentido, remarcó que el espíritu de su padre aún visita el estudio de radio y hasta opinó sobre cuestiones cotidianas. “Mi papá me dijo que era mejor la mesa que teníamos antes”, agregó entre risas, en alusión a una modificación reciente del mobiliario del programa. Y añadió: “Es algo de creer o reventar”.

“Mi papá y mi mamá se me presentan mucho, evidentemente tengo una misión en esta vida”, concluyó muy emocionada.