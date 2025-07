El alimento con fama de engordar que Harvard recomienda comer sin miedo

Aunque tiene enormes beneficios para la salud, los especialistas aconsejan que se consuma con moderación.

Muchas personas consideran que el chocolate es un alimento poco menos que prohibido y, aunque efectivamente hay que disfrutarlo con moderación por su aporte energético, las calorías no son lo único relevante y hay que saber elegir cuál es la mejor opción porque hay muchos tipos y no todos aportan beneficios.

Según un nuevo estudio de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard consumir chocolate negro, pero no con leche, puede estar asociado a un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

“Nuestros resultados sugieren que no todo el chocolate es igual”, afirma el autor principal, Binkai Liu, quien añade: “Para cualquiera que ame el chocolate, esto es un recordatorio de que hacer pequeñas elecciones, como optar por el chocolate negro en lugar de chocolate con leche, puede marcar una diferencia positiva para la salud”.

Cómo fue la investigación

El trabajo, que analizó a lo largo de 30 años los datos de 192.000 participantes adultos que no padecían diabetes al inicio del estudio, descubrió que quienes consumían al menos 140 gramos de cualquier tipo de chocolate a la semana tenían un riesgo un 10% menor de padecer diabetes tipo 2 en comparación con los que nunca o rara vez consumían chocolate.

Sin embargo, el impacto del chocolate negro fue aún mayor. Los participantes que consumían al menos cinco porciones de este chocolate a la semana mostraban un 21% menos de riesgo de diabetes. Los investigadores también observaron una reducción del riesgo del 3% por cada porción de chocolate negro consumida a la semana.

Por su lado, el consumo de chocolate con leche no se asoció a una reducción del riesgo, pero sí con un aumento de peso a largo plazo, un factor que puede contribuir al desarrollo de la diabetes. Un hecho que no se constató con el consumo de chocolate negro.

Qi Sun, quien pertenece a los Departamentos de Nutrición y Epidemiología de Harvard dijo que les sorprendió la clara división entre el impacto del chocolate negro y el chocolate con leche en el riesgo de diabetes y el control del peso a largo plazo. “Aunque el chocolate negro y el chocolate con leche tienen niveles similares de calorías y grasas saturadas, parece que los ricos polifenoles del chocolate negro podrían contrarrestar los efectos de las grasas saturadas y el azúcar en el aumento de peso y la diabetes. Es una diferencia intrigante que merece la pena explorar más”.

Chocolate, un alimento con muchos beneficios

Siempre que se consuma con moderación y sea negro, los amantes del chocolate se pueden dar un capricho porque no sólo no van a aumentar de peso sino que además van a tener importantes beneficios. No son pocos quienes consideran que que el buen chocolate, idealmente con un porcentaje superior al 85% de cacao, tiene todos los atributos para ser considerado como un superalimento.

Su perfil nutricional es más que interesante, ya que posee buenas cantidades de hierro, manganeso, magnesio, fibra y una buena combinación de grasas monoinsaturadas y saturadas, pero su elemento diferencial quizá sea su gran poder antioxidante, superior al de muchas frutas con una gran reputación al respecto.

Al menos es lo que confirma un estudio publicado en BMC Chemistry y que no deja dudas al respecto sobre su contenido en flavanoles y polifenoles. Este hecho hace que algunas investigaciones hayan certificado su capacidad para reducir el riesgo de enfermedad coronaria, ayudar a controlar la presión arterial e incluso a mejorar la función cognitiva.