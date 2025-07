Zendaya deslumbra con un lujoso anillo de compromiso

La actriz sorprendió pero su pareja Tom Holland mantiene un perfil reservado.

Hoy 08:14

Zendaya acaparó todas las miradas al asistir a un evento de gala luciendo un espectacular anillo de compromiso, alimentando así las versiones sobre su próxima boda con Tom Holland. La joya, una creación exclusiva de la diseñadora británica Jessica McCormack, presenta un diamante cushion cut de 5.02 quilates, engarzado en oro blanco y amarillo de 18 quilates, con una disposición east-west que combina modernidad con un aire clásico.

Especialistas en alta joyería estiman que la pieza podría tener un valor de entre 120.000 y 500.000 dólares, según las características específicas del diamante. El diseño refleja el gusto refinado de Zendaya, quien ha sido elogiada por su estilo sofisticado y audaz en la moda.

En contraste, Tom Holland ha optado por la discreción: no lleva anillo visible y no ha hecho comentarios públicos sobre el compromiso. Aunque se sabe que fue él quien propuso matrimonio a fines de 2024 en una ceremonia privada, el actor prefiere expresarse con sutileza. En sus últimas apariciones, por ejemplo, ha lucido un cárdigan bordado con guiños personales a Zendaya, como sus colores favoritos y referencias a su perro Noon. Estos detalles han sido interpretados por sus seguidores como muestras de cariño no ostentosas.

En redes sociales, muchos fans especulan que Holland podría estar reservando una joya especial para el día de la boda. Mientras tanto, su constante presencia junto a Zendaya en sus compromisos profesionales y personales reafirma la fortaleza del vínculo que los une.

Aunque la pareja aún no ha hecho declaraciones formales sobre el compromiso, Zendaya ofreció una reflexión significativa en una entrevista reciente: "Nosotros sabemos lo que tenemos. No necesitamos mostrarlo todo."