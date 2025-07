Verón y el posible regreso de Rojo a Estudiantes: "Tiene que aclarar cuestiones con el hincha"

El presidente del Pincha reveló que tuvo una charla con su excompañero, pero que no lo tiene que perdonar de nada.

Hoy 10:50

El futuro de Marcos Rojo podría estar nuevamente ligado a Estudiantes de La Plata, aunque su regreso no será sencillo. El propio presidente del club, Juan Sebastián Verón, confirmó que mantuvo una conversación con el defensor de Boca Juniors, quien manifestó su deseo de volver al Pincha. Sin embargo, la relación tensa con la hinchada representa un obstáculo importante.

"Tuve una conversación con Marcos. Él hizo saber que quiere volver, pero tienen que pasar un montón de cosas en el medio", declaró la Brujita este viernes en el streaming de 0221. Verón fue claro al señalar que no hay una decisión tomada, y que, más allá del diálogo personal que mantuvieron, la situación con los simpatizantes es clave.

Las palabras de Rojo en el pasado, cuando reconoció públicamente su amor por Boca, todavía generan malestar en La Plata. Incluso la barra de Estudiantes, conocida como Los Leales, expresó su rechazo en redes sociales tildándolo de “traidor”. Frente a este escenario, Verón comentó: "No sé si una de esas cosas tiene que ser pedir disculpas, pero hay una relación que se tiene que reconstruir".

Sobre el diálogo personal que compartieron, Verón fue categórico: "A mí no me tenés que llamar para pedirme perdón. ¿De qué te tengo que perdonar? Vos sos un flaco que tenés tu edad, sabés bien qué hacés y qué no. ¿Si me preguntás si estuviste bien? Y no".

El regreso de Rojo a Estudiantes no solo depende de lo afectivo. Boca no lo tiene en cuenta —el titular es Ayrton Costa y su lugar en el banco lo ocupa Marco Pellegrino—, pero su salida tampoco es sencilla. Tiene contrato hasta diciembre y desde el Xeneize pretenden un resarcimiento económico para liberarlo antes, algo que complica las gestiones del club platense, que no quiere hacer una gran inversión.

Por ahora, el zaguero de 35 años no habló públicamente, pero las gestiones avanzan en silencio. Mientras tanto, Verón dejó en claro que el deseo de volver no alcanza por sí solo: será necesario sanar viejas heridas con el pueblo pincharrata para que el regreso de Rojo pueda concretarse.