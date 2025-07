Torneo Juvenil del Consejo Federal: resultados, tablas y próximos partidos de Mitre y Unión Santiago

Los equipos santiagueños siguen en la lucha en las diferentes categorías del certamen formativo.

Por la fecha 8 del Torneo Juvenil del Consejo Federal, los equipos santiagueños tuvieron acción ante rivales salteños, en una jornada con resultados dispares que mantiene la expectativa en la recta final de la fase de grupos, rumbo a los playoffs que comenzarán en octubre.

En condición de local, Mitre recibió a Central Norte de Salta, que se llevó los tres partidos. En Sub 13, fue victoria 3 a 1 para los salteños; en Sub 15, ganaron por la mínima (1-0); y en Sub 17, se impusieron 3 a 2 en un duelo muy parejo. Una fecha adversa para los aurinegros, que buscarán recuperarse en la próxima jornada.

Por su parte, Unión Santiago viajó a Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro y logró un gran triunfo en Sub 13 por 2 a 1. En Sub 15 fue empate sin goles, mientras que en Sub 17 los locales se impusieron 2 a 1. El Tricolor sumó puntos valiosos fuera de casa para mantenerse en la pelea.

En otro de los cruces, Juventud Antoniana igualó 1-1 en Sub 13 y 0-0 en Sub 15 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, pero festejó en Sub 17 con un sólido 2-0.

En esta jornada, San Martín de Tucumán quedó libre. El torneo agrupa a 54 equipos de todo el país y se juega con partidos de ida y vuelta cada 15 días. Los dos mejores de cada zona avanzarán a la etapa eliminatoria. La fase de grupos terminará el 28 de septiembre.

Lo que viene para Mitre y Unión Santiago

Mitre:

Fecha 9 (26/07 o 27/07): vs. San Martín (V)

vs. San Martín (V) Fecha 10 (09/08 o 10/08): Libre

Libre Fecha 11 (23/08 o 24/08): vs. Juventud Antoniana (L)

vs. Juventud Antoniana (L) Fecha 12 (30/08 o 31/08): vs. Gimnasia y Tiro (V)

vs. Gimnasia y Tiro (V) Fecha 13 (13/09 o 14/09): vs. Unión Santiago (L)

vs. Unión Santiago (L) Fecha 14 (27/09 o 28/09): vs. Gimnasia y Esgrima (V)

Unión Santiago:

Fecha 9 (26/07 o 27/07): Libre

Libre Fecha 10 (09/08 o 10/08): vs. Gimnasia y Esgrima (L)

vs. Gimnasia y Esgrima (L) Fecha 11 (23/08 o 24/08): vs. Central Norte (V)

vs. Central Norte (V) Fecha 12 (30/08 o 31/08): vs. San Martín (L)

vs. San Martín (L) Fecha 13 (13/09 o 14/09): vs. Mitre (V)

vs. Mitre (V) Fecha 14 (27/09 o 28/09): vs. Juventud Antoniana (L)

Cómo está la tabla de posiciones de los equipos santiagueños:





Los equipos santiagueños siguen luchando por un lugar entre los mejores del país en este certamen federal que potencia las bases del fútbol argentino.

