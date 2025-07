Sarmiento arrancó la segunda fase del Torneo Federal A con un enorme triunfo en Pergamino

El Profe venció a Douglas Haig por 1-0 y sumó tres puntos de oro para renovar la ilusión del ascenso.

Hoy 19:07

Sarmiento de La Banda logró este domingo una valiosa victoria como visitante al imponerse por 1-0 ante Douglas Haig de Pergamino, en el inicio de la segunda fase del Torneo Federal A.

El único gol del encuentro fue obra de Rodrigo Herrera, quien convirtió un penal a los 22 minutos del primer tiempo, dándole al Profe la ventaja que supo cuidar durante todo el partido.

Con una actuación sólida y ordenada, el equipo santiagueño se aferró al resultado y consiguió tres puntos de oro en un reducto siempre difícil, lo que renueva las ilusiones de pelear por el ascenso en esta nueva etapa del certamen.

En la próxima fecha, Sarmiento recibirá a Independiente de Chivilcoy, con el objetivo de mantener la racha positiva para festejar ante su gente.

Fixture completo – Zona 2 (Segunda Fase)

1ª Fecha – 20/07

Douglas Haig vs Sarmiento

Independiente (Ch) vs 9 de Julio/Sp. Las Parejas

Atlético Rafaela vs Gimnasia (Ch)

Sp. Belgrano SF vs San Martín (Fsa)

Libre: Juventud Antoniana

2ª Fecha – 27/07

Sarmiento vs Independiente (Ch)

San Martín (Fsa) vs Atlético Rafaela

Gimnasia (Ch) vs Douglas Haig

9 de Julio/Sp. Las Parejas vs Juventud Antoniana

Libre: Sp. Belgrano SF

3ª Fecha – 03/08

Juventud Antoniana vs Sarmiento

Independiente (Ch) vs Gimnasia (Ch)

Douglas Haig vs San Martín (Fsa)

Atlético Rafaela vs Sp. Belgrano SF

Libre: 9 de Julio / Sp. Las Parejas

4ª Fecha – 10/08

Sarmiento vs 9 de Julio / Sp. Las Parejas

Sp. Belgrano SF vs Douglas Haig

San Martín (Fsa) vs Independiente (Ch)

Gimnasia (Ch) vs Juventud Antoniana

Libre: Atlético Rafaela

5ª Fecha – 17/08

9 de Julio/Sp. Las Parejas vs Gimnasia (Ch)

Juventud Antoniana vs San Martín (Fsa)

Independiente (Ch) vs Sp. Belgrano SF

Douglas Haig vs Atlético Rafaela

Libre: Sarmiento

6ª Fecha – 24/08

Gimnasia (Ch) vs Sarmiento

Atlético Rafaela vs Independiente (Ch)

Sp. Belgrano SF vs Juventud Antoniana

San Martín (Fsa) vs 9 de Julio / Sp. Las Parejas

Libre: Douglas Haig

7ª Fecha – 31/08

Sarmiento vs San Martín (Fsa)

9 de Julio / Sp. Las Parejas vs Sp. Belgrano SF

Juventud Antoniana vs Atlético Rafaela

Independiente (Ch) vs Douglas Haig

Libre: Gimnasia (Ch)

8ª Fecha – 07/09

Sp. Belgrano SF vs Sarmiento

Atlético Rafaela vs 9 de Julio / Sp. Las Parejas

Douglas Haig vs Juventud Antoniana

San Martín (Fsa) vs Gimnasia (Ch)

Libre: Independiente (Ch)

9ª Fecha – 14/09

Sarmiento vs Atlético Rafaela

Gimnasia (Ch) vs Sp. Belgrano SF

9 de Julio / Sp. Las Parejas vs Douglas Haig

Juventud Antoniana vs Independiente (Ch)

Libre: San Martín (Fsa)

Cómo se juega la Segunda Fase

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda (dentro de su zona), en partidos de ida solamente, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes.

Clasifican a la Tercera Fase los primeros cuatro equipos de cada zona.