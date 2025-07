Se disputó la primera ventana de los cuartos de final del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores y estos son los resultados

El certamen formativo que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol llegó a las instancias definitivas en las diferentes categorías.

Hoy 19:24

Se disputó la primera ventana de los cuartos de final del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol y estos son los resultados de los primeros encuentros, en tanto que la siguiente jornada será el día lunes 21 de julio.

7ª división: Central Argentino (3) 0 – 0 (4) Güemes

8ª división: Unión Santiago 1-0 Sportivo Fernández

10ª división: Central Córdoba 2-0 Unión Santiago

9ª división: Comercio (7) 0- 0 (6) Estudiantes Blanco

8ª división: Comercio 0-2 Sarmiento

9ª división: Sarmiento 2-1 Vélez

10ª división: Mitre Negro (1) 0-0 (2) Sarmiento

10ª división: Instituto Rojo 0-2 Independiente de Beltrán

El cierre de la etapa será el lunes 21, nuevamente en dos sedes. En Central Argentino se jugarán los siguientes partidos:

7ª división: Central Córdoba vs Sarmiento a las 13hs

8ª división: Mitre Amarillo vs Central Córdoba a las 14:30hs

9ª división: Central Córdoba vs Mitre Amarillo a las 16hs

7ª división: Villa Unión vs Unión de Beltrán 17:30hs

Por otro lado, en la cancha de Sutiaga también se definirán cuatro llaves:

9ª división: Güemes vs Mitre Negro a las 13hs

8ª división: Mitre Negro vs Güemes a las 14:30hs

7ª división: Comercio vs Mitre Negro a las 15:50

10ª división: Mitre Amarillo vs Comercio a las 17:30