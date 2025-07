Gallardo habló de todo tras la goleada de River: refuerzos, las cláusulas y la vuelta de los visitantes

El Muñeco se refirió a varios temas luego del 4-0 de su equipo en Córdoba.

Marcelo Gallardo analizó la goleada 4-0 de River sobre Instituto en Córdoba y, aunque destacó el rendimiento general, no ocultó que el arranque fue más complicado de lo que indica el marcador. El Muñeco valoró la efectividad ofensiva que está mostrando el equipo en este inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en el que suma siete goles en apenas dos partidos.

“En el fútbol argentino no es fácil ganar. Si bien hoy ganamos por una clara diferencia, no fue fácil en el inicio. Nos costó acomodarnos en el partido”, aseguró Gallardo en conferencia de prensa. El DT reconoció que River logró tranquilidad con los dos goles sobre el cierre del primer tiempo, cuando Instituto dominaba el juego. “En el desarrollo del segundo tiempo estuvimos mejor con la pelota y terminamos teniendo un buen partido en general”, analizó.

El encuentro marcó el estreno como titular de los juveniles Juan Cruz Meza y Santiago Lencina, autor de un doblete en su debut en Primera. Sobre ellos, Gallardo sostuvo: “Está bueno que vayan creciendo con un plantel que tiene experiencia, con el respaldo del cuerpo técnico y la gente”.

En cuanto al funcionamiento colectivo, Gallardo se mostró conforme con el armado del equipo: “Vamos a ir creciendo con el correr de los partidos, recién arranca el torneo y la soltura se va viendo. Estoy contento con la conformación del plantel”. Además, subrayó que tener muchos jugadores no representa un inconveniente: “Problema no. Son alternativas. La carrera de los futbolistas no es lineal y esas variantes nos dan la posibilidad de elegir al que esté mejor”.

Uno de los más destacados fue Maximiliano Salas, quien asistió en dos goles y fue clave en el frente de ataque. Gallardo elogió su impacto inmediato: “Te da una energía diferente, que es lo que necesitábamos. Se puede mover por todo el frente de ataque y se adaptó rápido”.

Consultado sobre el regreso del público visitante en el partido entre Lanús y Rosario Central, el técnico se mostró a favor: “Me gusta, a todos nos gusta que se viva una fiesta en la cancha. Para eso tenemos que ayudar entre todos como sociedad, comportarnos mejor para que se sostenga en el tiempo”.

Finalmente, Gallardo fue consultado por el blindaje contractual de los juveniles Bautista Dadín, Facundo Colidio, Alex Woiski y Lautaro Rivero, a quienes River les fijó cláusulas de 100 millones de dólares. Aunque evitó entrar en detalles, el entrenador respaldó la decisión como parte del proceso de cuidado y proyección de los talentos del club.

Quintero, Galarza Fonda y Portillo

Gallardo, se refirió al reciente retorno de Juan Fernando Quintero al plantel, sobre quien aseguró que le "falta juego", al mismo tiempo en que indicó qué detalles retrasan los arribos de Juan Portillo y Matías Galarza Fonda.

En lo que respecta al colombiano, el Muñeco se mostró muy feliz sobre su retorno, pero al mismo tiempo remarcó que, por ahora, lo seguirán de cerca para definir cuándo puede volver a vestir la camiseta del Millonario: "Está bien, le falta juego, le falta ritmo. Hace un mes que está entrenando por su cuenta. A medida en que vaya practicando, vamos a ver cómo está y para cuándo está".

Cabe recordar que, tras la llegada de Maxi Salas, el regreso de Quintero significó el segundo refuerzo para el conjunto de Núñez, al margen del arribo de Alex Woiski en la Reserva. Así, todo parece indicar que los hinchas deberán esperar un poco más para volver a ver a uno de los héroes de Madrid de nuevo en el Monumental.

Si bien es cierto que River alcanzó un acuerdo con Talleres por los pases de Juan Portillo y Matías Galarza Fonda, los dos jugadores todavía no fueron presentados oficialmente como refuerzos del Millonario. Así, al Muñeco lo consultaron respecto de esto y aseguró que tan solo faltan meros "detalles" para verlos en Núñez.

"Estamos ahí, faltan algunos detalles que se van a resolver en las próximas horas, porque hay voluntades de que así suceda. Seguramente se resuelva entre mañana y el lunes", aseguró.

Así, si bien no se conocen cifras oficiales, lo cierto es que los pases de los dos futbolistas no corren peligro y, salvo algún imprevisto, se llevarán adelante a cambio de alrededor de 8.5 millones de dólares, que incluyen además de bonos por objetivos y logros.