Uma Thurman reveló que no se imaginaba que Pulp Fiction se volvería tan icónica cuando la estaba filmando

La actriz recordó cómo vivió el rodaje de la película de Quentin Tarantino y confesó que, aunque notó que era un proyecto especial, no imaginaba que se convertiría en una obra tan icónica.

Hoy 06:41

En una entrevista reciente con The Times U.K., la actriz Uma Thurman reconoció que durante el rodaje de Pulp Fiction no pensó que la película tendría el enorme impacto cultural que alcanzó tras su estreno en 1994.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Sabía que era especial, se notaba por la escritura, por lo único que era”, señaló la actriz, pero aclaró que para ella se trataba de una película relativamente pequeña, con un presupuesto modesto, dirigida y escrita por un entonces emergente Quentin Tarantino.

Pulp Fiction debutó en el Festival de Cannes, donde ganó la Palma de Oro, y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. A sus 24 años, Thurman interpretó a Mia Wallace, papel por el que fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

Uma Thurman

Pese al look icónico del personaje —peinado bob, ropa monocromática y cigarrillos—, Thurman no fue la primera opción para el rol. Otras actrices consideradas fueron Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Holly Hunter y Rosanna Arquette.

En una entrevista previa con Vanity Fair, Thurman admitió que dudó en aceptar el papel por el contenido violento y vulgar del guion, y por estar atravesando una etapa difícil tras el fracaso comercial de Even Cowgirls Get the Blues. “Me preocupaba lo del personaje del gimp. Ahora nadie puede creer que lo haya dudado, ni yo misma”, confesó.

La actriz también habló sobre su hija, Maya Hawke, reconocida por su trabajo en Stranger Things. Thurman explicó que evita darle consejos profesionales: “Ella fue a Juilliard, gracias a Dios, y terminó la secundaria. Lo que aprendí como madre es que nadie escucha, así que trato de estar presente en lugar de decirles qué hacer”, expresó.

Pulp Fiction se convirtió en una de las películas más influyentes del cine moderno, con un elenco que incluyó a Samuel L. Jackson, John Travolta, Bruce Willis, Tim Roth, Christopher Walken y Harvey Keitel. Fue nominada a siete premios Oscar y ganó el de Mejor Guion Original.

Hoy, Uma Thurman puede verse en acción nuevamente en The Old Guard 2, junto a Charlize Theron, y en la serie Dexter: Resurrection, ambas disponibles en plataformas de streaming.