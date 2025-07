María Becerra mostró su nuevo cambio estético y dejó un mensaje para quienes la critican

La artista reveló su nuevo piercing y habló sin filtros sobre sus retoques estéticos y los comentarios negativos.

Hoy 07:37

Luego de su colaboración con Arcángel y tras compartir escenario con Paulo Londra, María Becerra volvió a ser noticia, esta vez por un cambio en su imagen. A través de un video en TikTok, red en la que supera los 13 millones de seguidores, la cantante argentina mostró el nuevo piercing en su labio, acompañado por su reciente canción “5 pa las 12” de fondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Me hice el piercing del labio", escribió Becerra en el clip, mientras lucía el nuevo accesorio, se colocaba lentes rojos y lanzaba una mirada directa a cámara. El video se llenó rápidamente de halagos: “A vos sola te queda bien”, “Reina”, “Ese piercing es raro pero a Mari le queda muy bien”, comentaron sus fans.

No es la primera vez que la llamada Nena de Argentina elige sumar detalles a su rostro. Además de los aritos en sus orejas, anteriormente llevó uno en la ceja y otro en la nariz. En varias oportunidades, Becerra se mostró abierta sobre los retoques estéticos que ha elegido, y enfrentó los comentarios negativos con claridad.

Durante un vivo de Instagram, mientras compartía una comida con sus seguidores, respondió con franqueza sobre su imagen: “Yo no tengo operaciones estéticas quirúrgicas, si las tuviera lo diría. A mí no me lleva caretearla”. Y agregó: “Me hice las tetas, y me puse ácido hialurónico en los labios y en algunas zonas”.

María Becerra

Cansada del hate en redes, María contestó sin rodeos: “¿Qué querés que te diga? Me pongo ácido hialurónico. Tengo movilidad en la cara, loco, no es botox”. Y ante las críticas personales, fue tajante: “Me dedico a laburar, no jodo a nadie. Soy una persona que la peleó y llegó a donde llegó así como es. Aguante ser de Quilmes, si me como las 'S' es problema mío”.

Con 24 años, millones de seguidores y una carrera internacional en ascenso, María Becerra sigue mostrando que no solo tiene talento y actitud, sino también una fuerte personalidad para defender quién es, sin filtros.