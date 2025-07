Cuatro consejos clave para evitar estafas en las vacaciones de invierno

El especialista Jorge Litvin detalló en LN+ los peligros ocultos en acciones cotidianas como publicar en redes sociales, usar Wi-Fi público y escanear un código QR.

Hoy 07:52

El experto en seguridad informática Jorge Litvin proporcionó, en diálogo con LN+, una guía de recomendaciones para protegerse de estafas y otros ciberdelitos durante las vacaciones de invierno o períodos de descanso o viajes.

Uno de los errores más comunes, explicó el especialista, está vinculado a la costumbre de publicar en tiempo real el minuto a minuto de unas vacaciones: “Yo lo que haría si voy a dejar mi casa sola y no me siento muy tranquilo por el tema de las entraderas, trataría de publicar lo menos posible en redes sociales”, aconsejó Litvin.

Y aclaró: “No significa tener las redes totalmente anuladas pero sí saber a quién le estamos compartiendo. Tiene sentido tener la red social pública si no soy un creador de contenido que monetiza, a quienes dejo entrar cuando la tengo cerrada. No tiene sentido tenerla cerrada si acepto a todos los que me mandan solicitud de seguir. Estamos compartiendo mucha información que el criminal usa y cuando volvés del viaje podés encontrar la casa sin muebles”.

Códigos QR

Asimismo, el especialista explicó que uno de los focos de fraude que ha ganado terreno en los últimos años es el código QR, sobre todo en los locales de algunos destinos turísticos.

“El criminal lo que hace es pegar el código QR de su cuenta bancaria encima del comercio, entonces terminás mandando dinero a alguien que no corresponde”, precisó.

Sin embargo, Litvin invitó a “no tenerle miedo” a esa forma de pago en sí, sino estar atento al lugar “donde te llevan”.

Wifi público y dispositivos smart

El expertos en ciberseguridad también explicó que las Wi-Fi abiertas en aeropuertos o cafés también presentan un riesgo significativo.

“Alguien con no demasiado conocimiento puede interceptar la información que nosotros estamos transmitiendo”, advirtió.

Por ello, recomendó evitar ciertas acciones críticas como “cargar datos de tarjetas de crédito para hacer pagos y cargar contraseñas”. Y, en sentido, señaló: “Ante la duda, los datos [móviles] son más seguros que el Wi-Fi público”.

Además, el experto en seguridad informática alertó sobre una amenaza creciente dentro del propio hogar: los electrodomésticos inteligentes.

“Todo lo que sea smart, se puede hackear. Las heladeras inteligentes, lavarropas, cafeteras inteligentes. Todo lo que se puede conectar a internet se puede hackear”, afirmó.

Y explicó que la vulnerabilidad en estos dispositivos radica en el hecho de que no están diseñados para ser seguros. “¿Ustedes vieron alguna vez que haya antivirus para heladeras? Los dispositivos están pensados con otra finalidad”.

Y concluyó: “Ahora queda muy bonito que la pantalla de la heladera te diga cuánta comida tenés, cuánto te falta, pero es un punto de ingreso posible para el criminal a la red de tu hogar”.