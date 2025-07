"Grité, pero igual el auto se lo llevó puesto": el dolor de Rocío, la joven que acompañaba a Cristian cuando fue atropellado

Rocio Climent, la joven que acompañaba a Cristian Flores cuando fue embestido por un policía alcoholizado, revivió con angustia el momento en que su mejor amigo perdió la vida.

El dolor por la muerte de Cristian Flores, embestido por un conductor que resultó ser un policía en estado de ebriedad, no da tregua. Rocío Climent, su mejor amiga y única testigo del hecho, aún no puede asimilar lo ocurrido. Estaban regresando juntos a sus casas en bicicleta, luego de pasar el Día del Amigo, cuando el impacto cambió sus vidas para siempre.

Según relató Rocío, el auto venía a gran velocidad y nunca frenó. Ella y Cristian circulaban casi uno al lado del otro por la colectora de la Solís y Avenida del Trabajo, en el barrio Campo Contreras. Iban en dirección al Bº Tradición Oeste cuando vieron venir el vehículo desde una cuadra de distancia. “Nunca pensamos que nos iba a chocar”, dijo Rocío. “Cuando vemos que venía en dirección a nosotros, le grito a Cristian ‘cuidado’, me pego al cordón y freno para que él se adelante y se pegue también al cordón, pero venía a toda velocidad. Se cruzó y lo chocó a él. A mí me rozó”.

El impacto fue fulminante. “Nunca frenó. Inmediatamente me bajo y me acerco a Cristian. Me arrodillo y trato de despertarlo. No me respondía. Intenté ponerlo de costado, en mi cabeza no parecía que estuviera tan mal y no quería que se ahogue”, relató con angustia.

Poco después llegaron dos motociclistas. Uno llamó a la ambulancia, mientras el otro le pedía a Rocío que no lo moviera. “Yo seguía intentando despertarlo, pero estaba inconsciente”, recordó.

El tiempo pareció detenerse. Rocío intentó comunicarse con varias personas, pero nadie le respondía. “No sabía qué hacer. Cuando llegó la ambulancia los paramédicos lo revisaron y después lo cubrieron con una sábana”, contó. Fue en ese instante cuando entendió la gravedad del hecho. “Cuando lo taparon me di cuenta de lo que pasaba. Les insistía que por favor le hagan reanimación. Ahí llegó su mamá y otro amigo”.

Rocío conocía a Cristian desde la secundaria. Primero se cruzaban sin hablar, pero luego la música y la vida los volvió a juntar. “Él era mi mejor amigo. No lo voy a recordar con tristeza porque a él no le gustaría. Él era alegre, molesto —dice y sonríe—, burlisto. Era un gran amigo. Le gustaban los perros y tenía muchos sueños por vivir”.

Al final, Rocío alza la voz pidiendo justicia. “Que se haga justicia. Que pague por la muerte de mi amigo. Que no salga en dos días y sobre todo que no maneje nunca más”.

Aún conmocionada, repite lo que grita su memoria desde aquella noche: “Grité, pero igual el auto se lo llevó puesto. Murió a mi lado”.



