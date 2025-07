Argentina se ilusiona con el regreso del Mundial de Rally en 2027

El WRC podría volver a Córdoba tras años de ausencia, aunque dependerá de ajustes en el calendario internacional. Desde la organización aseguran que ya hay un compromiso firme por parte del promotor de la categoría.

Hoy 12:34

El Mundial de Rally (WRC) podría regresar a las sierras de Córdoba en 2027, después de la cancelación de la fecha durante la pandemia. Así lo confirmó David Eli, histórico organizador del evento, quien reveló que existe un compromiso por parte del promotor de la categoría para volver a incluir a la Argentina en el calendario oficial.

“Me aventuro a decir que vamos a tener Rally en 2027”, aseguró Eli en diálogo con La Voz del Interior. El organizador explicó que no se trata de una cuestión económica, sino de logística y calendario. Actualmente, la competencia en Córdoba debe desarrollarse entre marzo y abril por razones climáticas, pero ese período hoy no está disponible en el cronograma del WRC.

Con Chile ocupando una fecha en septiembre y Paraguay buscando ingresar en ese mismo tramo, el gran desafío es reagrupar las competencias sudamericanas en un bloque que contemple también a la Argentina. “Ya no depende de nosotros. La única forma de encajar es que Chile o Paraguay se acerquen al período marzo-abril”, explicó Eli.

Más allá del escenario actual, el organizador remarcó que el evento forma parte del ADN cordobés y es una verdadera fiesta popular: “Compite con el fútbol”, afirmó. Por eso, pidió colaboración al Automóvil Club Argentino (ACA) para que interceda ante la FIA y el promotor, con el objetivo de modificar el calendario global.

La última edición del Rally de Argentina fue en 2019, con triunfo del belga Thierry Neuville (Hyundai). El récord de victorias lo tiene Sebastien Loeb, quien ganó ocho veces entre 2005 y 2013. Desde su debut en 1980, la prueba solo se ausentó en 1982 (por la Guerra de Malvinas) y en 2010.

Mientras tanto, crecen las expectativas de recuperar otra cita internacional, tras el reciente anuncio del regreso del MotoGP a Buenos Aires en 2026. “Vamos a tener Rally en el '27”, reafirmó Eli, manteniendo viva una esperanza que emociona a fanáticos de todo el país.