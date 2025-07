Natasha Rey explotó en redes y filtró un video íntimo que le habría mandado Mauro Icardi

La modelo uruguaya aseguró tener pruebas del supuesto acercamiento del futbolista y lo expuso con una grabación de alto voltaje. Apuntó también contra la China Suárez y advirtió que no se quedará callada.

Hoy 00:12

La polémica entre Mauro Icardi y Natasha Rey sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Cansada de las desmentidas del futbolista, la modelo uruguaya decidió publicar un video íntimo que, según sus dichos, le habría enviado el jugador a través de Instagram.

“Zorro y zorra, tal para cual. Bye. Retráctense porque no paro”, escribió Rey junto a la grabación donde, supuestamente, Icardi aparece tocándose los genitales. La historia fue acompañada por una fuerte crítica dirigida también a la China Suárez, a quien acusó de ser cómplice en esta situación.

Antes de mostrar el video, Rey había lanzado otra declaración explosiva: “¿No tiene un arito en forma de argolla en el pepito? Tú sabes que sí, yo también”, sugiriendo conocer detalles íntimos del cuerpo del futbolista.

Visiblemente furiosa, disparó sin filtros contra la actriz: “Siempre dije la verdad. Si no, no me meto. Pero para vos, cornuda... me la dedicó”, expresó en referencia a Suárez, insinuando que el contenido sexual tenía una destinataria muy distinta a la oficial.

Como si fuera poco, también publicó una foto explícita que, según ella, muestra a Icardi tras llegar al orgasmo, acompañada del mensaje irónico: “¿Me la dedicó a vos o a mí, chin chin, made in China?”.

La vedette cerró su descargo con un mensaje contundente: “Todo empezó porque él borró algo. En fin, se terminó”. Por ahora, ni Icardi ni la China respondieron a las nuevas acusaciones.