Cómo atenderán los comercios este 24 y 25 de julio en Santiago del Estero

Durante los festejos por el 472° Aniversario de la Madre de Ciudades, el comercio local se verá afectado por el feriado provincial. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio informaron cómo será la actividad durante estas dos jornadas especiales.

Hoy 15:05

Este viernes 25 de julio será feriado provincial en Santiago del Estero por el 472º aniversario de su fundación. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio confirmaron que, al igual que un feriado nacional, la mayoría de los negocios no abrirá sus puertas, aunque sí lo harán algunas grandes superficies y supermercados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, el Secretario General del gremio, Víctor Paz, explicó que “es un feriado provincial que tiene exactamente el mismo alcance que un feriado nacional, por lo tanto, el comercio no va a trabajar. Solo abrirán algunos supermercados o cadenas grandes”.

Además, advirtió que quienes trabajen ese día deberán cobrar el doble, como lo establece la ley: “El empleado tiene la facultad de no ir a trabajar. Si lo hace, tiene que cobrarse como corresponde”, remarcó.

Cómo será la atención durante la vigilia

Este jueves 24, víspera del cumpleaños de Santiago, muchos comercios extenderán su horario habitual por el movimiento de personas, pero se tratará de horas extras que deberán ser abonadas como tal. “Está convenido que lo que se trabaje de más se pague como corresponde”, señaló Paz.

No obstante, aclaró que las actividades oficiales se desarrollarán en el Parque Aguirre, por lo que no se espera gran circulación en el centro capitalino. “Otros años algunos negocios abrieron el 25 y no tuvieron ventas, porque la gente ese día no lo usa para hacer compras”, agregó.

Controles del sindicato y balance del mes

El sindicato adelantó que se realizarán inspecciones en distintos comercios ante denuncias de presiones para trabajar. “Recibimos reclamos de empleados a los que se los obliga a ir. Vamos a salir con los inspectores para verificar esos casos”, indicó.

Sobre la situación del sector, Paz destacó que el bono otorgado por el Gobierno provincial a los trabajadores estatales impulsó el consumo en julio: “Esto movilizó bastante el comercio en todos sus rubros, incluso en la gastronomía”.

También valoró la previsibilidad que brindan los anuncios oficiales, tanto para empleados públicos como para comerciantes: “Esto permite proyectar compras y ventas. Mientras en otras provincias la situación es crítica, en Santiago se observa una recuperación”.