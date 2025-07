Sin Messi, Inter Miami igualó ante Cincinnati y presentó a Rodrigo De Paul como refuerzo estelar

Las Garzas no quebraron el cero y dejaron pasar una gran chance de escalar en la tabla en la MLS. El volante campeón mundial fue presentado en la previa.

Hoy 23:19

Inter Miami empató 0-0 ante Cincinnati en una nueva jornada de la MLS, en un encuentro marcado por la ausencia de Lionel Messi y Jordi Alba, ambos suspendidos por no participar del Juego de las Estrellas. El partido también significó la presentación oficial de Rodrigo De Paul, flamante refuerzo de las Garzas, ante una multitud y bajo la atenta mirada del propio Messi.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Javier Mascherano no logró su segunda victoria consecutiva, aunque generó algunas chances de peligro que no pudo concretar. El empate dejó a Cincinnati con 49 puntos, cediendo el liderato de la Conferencia Este a Philadelphia Union, que ganó su compromiso y alcanzó los 50 puntos. Inter Miami, por su parte, marcha en la quinta posición con 42 unidades.

La suspensión de Messi y Alba fue explicada por Jorge Más, propietario del club: “El club sabía las consecuencias y aun así decidió no permitirles ir. No queremos lesiones. Cada partido ya es un All Star Game”, aseguró.

En la previa del encuentro, Inter Miami presentó a Rodrigo De Paul, que fue ovacionado por los hinchas y saludado afectuosamente por Messi. La llegada del mediocampista, campeón del mundo en Qatar 2022, representa un nuevo golpe de jerarquía para el club de Florida, que sigue reforzándose con figuras de talla internacional en busca del ansiado título.