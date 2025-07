Escándalo en el ascenso: Luis Ventura fue agredido en medio de una batalla campal en la Primera C

El periodista y entrenador de Victoriano Arenas fue golpeado en la cabeza tras el final del encuentro ante Central Ballester. "Me pegaron de costado en la sien", relató minutos más tarde.

Hoy 20:14

La violencia volvió a empañar al fútbol argentino, esta vez con un episodio lamentable ocurrido en la Primera C Metropolitana, donde el entrenador y periodista Luis Ventura fue agredido y debió ser trasladado a una clínica tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.

El hecho ocurrió este domingo por la tarde, tras el empate 2-2 entre Central Ballester y Victoriano Arenas, en un duelo correspondiente a la 19ª fecha del torneo. La tensión estalló cuando Jacky Ntomba marcó el gol de la igualdad para el local en el octavo minuto de descuento del segundo tiempo.

Según reportó el medio especializado El Ascenso x3, tras el agónico empate del "Canalla", se desató una batalla campal entre los jugadores de ambos equipos, situación que rápidamente se desbordó con el ingreso de integrantes de la barra brava del club local al campo de juego.

En medio del caos, Luis Ventura, actual director técnico de Victoriano Arenas, recibió un golpe en la cabeza a la altura de la sien mientras intentaba retirarse de la escena. El impacto lo dejó tendido en el suelo y debió ser asistido por allegados de su equipo y personal médico.

Ventura habló tras la agresión

El también presidente de APTRA y reconocido periodista, brindó declaraciones a Infama desde la ambulancia y confirmó que debió suspender su presencia en la ceremonia de los Martín Fierro de Radio, a la que tenía previsto asistir esa misma noche: "Me pegaron de costado, medio de atrás, a la altura de la sien. Tengo la cabeza hinchadísima. Me llevaron unos muchachos de Victoriano a la ambulancia y decidí irme porque quería ir al Martín Fierro, pero me di cuenta que no estoy en condiciones. Voy a la Trinidad de Palermo, si me tienen que internar, me internaré."

Ventura confirmó además que se encuentra estable y que ya avisó a su familia. “Estoy bien. Fue una trifulca donde nos masacraron”, resumió sobre la situación vivida en José León Suárez, localidad en la que se encuentra el estadio de Central Ballester.

Intervención policial

Como consecuencia de los incidentes, el plantel de Victoriano Arenas fue trasladado a una comisaría cercana, donde debieron prestar declaración sobre lo sucedido. Aún se esperan medidas disciplinarias por parte de la AFA y de la justicia para esclarecer las responsabilidades en este nuevo y preocupante capítulo de violencia en el fútbol de ascenso argentino.