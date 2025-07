Krysten Ritter, entre el regreso de Jessica Jones y su oscuro papel en Dexter: Resurrection

La actriz atraviesa uno de los años más importantes de su carrera, con dos personajes protagónicos que combinan acción, oscuridad y fuerza. Habló sobre su vínculo con Michael C. Hall, su amor por Jessica Jones y lo que viene en la serie de Showtime.

Hoy 07:39

Krysten Ritter está teniendo un año de alto voltaje actoral. Mientras se pone nuevamente en la piel de Jessica Jones para la segunda temporada de Daredevil: Born Again en Disney+, también protagoniza Dexter: Resurrection en Showtime, donde interpreta a Mia Lapierre, una sommelier tan sofisticada como letal, apodada Lady Vengeance.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la San Diego Comic-Con, Ritter formó parte del panel de la serie junto a figuras como Michael C. Hall, David Zayas, James Remar, Jack Alcott, David Dastmalchian y los productores Clyde Phillips y Scott Reynolds. Allí, la actriz reflexionó sobre su actualidad profesional y sobre la particular experiencia de interpretar a dos personajes con tanta carga emocional.

“Volver a ser Jessica fue fácil, emocionante y divertido”, dijo Ritter en entrevista con Deadline. “Después de tanto tiempo, esos personajes ya están en tu cuerpo. Con Michael también hablamos de eso. Jessica es compleja, querida por los fans, y ahora tiene nuevas capas que explorar. Me encanta interpretarla”.

Krysten Ritter como Jessica Jones.

Aunque los rumores sobre su regreso al MCU comenzaron cuando fue vista en Nueva York, la actriz mantuvo el misterio. Primero se anunció su participación en Dexter: Resurrection, y luego su regreso como Jessica Jones fue confirmado oficialmente durante los Upfronts de Disney.

“Marvel quería hacer un anuncio celebratorio y sin filtraciones”, explicó. “Logramos guardarlo para un momento especial, y fue emocionante”.

Su conexión con el universo Dexter no es casual. El productor Scott Reynolds, también ex showrunner de Jessica Jones, fue quien pensó en ella para el papel de Mia.

“Le pregunté si tenía algo para mí y, tiempo después, me llegó una propuesta con un guion delicioso. Era evidente que Scott lo había escrito pensando en mí”, confesó Ritter.

El rodaje coincidió con el lanzamiento de su novela (Retreat: A Novel) y la preparación física para volver como Jessica Jones. “Tenía mucho en marcha, pero papeles así no se presentan todos los días”, afirmó. Además, destacó lo especial que fue compartir pantalla con actores como Peter Dinklage, Uma Thurman, Eric Stonestreet y Neil Patrick Harris, que participaron del episodio “Call Me Red”, una de las entregas más aclamadas de Dexter: Resurrection.

Dexter: Resurrection

“Ese capítulo fue un gran momento para todos. La cena de asesinos seriales fue tan desquiciada como divertida. Me alegra que haya tenido tan buena recepción”, señaló.

Y advirtió: “Lo que viene en la temporada es todavía más loco”.

Para Ritter, este momento representa un equilibrio perfecto entre desafíos nuevos y personajes icónicos. “Poder hacer algo nuevo y oscuro como Mia, y al mismo tiempo volver a una heroína compleja como Jessica... fue como tener lo mejor de los dos mundos. Me siento muy afortunada y agradecida”.