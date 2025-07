Independiente de Fernández se despachó con una goleada ante Unión en Beltrán

El conjunto que dirige Marcos Carrizo volvió a sumar de a tres en el Clausura tras imponerse por 5 a 0 como visitante por la fecha 3 de la Liga Santiagueña.

Hoy 19:07

El elenco de Fernández se impuso con contundencia por 5 a 0 ante Unión de Beltrán en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Los goles fueron anotados por Nahuel Ferreira, en dos oportunidades, Nelson Ibañez, Carlos Rodríguez y Marcos Jiménez.

Con este resultado, Independiente suma 6 puntos, producto de dos victorias consecutivas ante Defensores de Forres y ahora ante Unión, y una derrota en la primera fecha frente a Comercio. En la próxima jornada, tendrá un exigente compromiso cuando visite a Central Argentino en La Banda.

Por su parte, Unión de Beltrán sigue sin poder levantar cabeza. El conjunto beltranense acumula solo un punto, tras igualar ante Central Argentino y caer ante Defensores de Forres e Independiente. En la fecha que viene, buscará recuperarse cuando se mida frente a Instituto Santiago.

En categoría Reserva, el partido terminó igualado 1 a 1.

Cronograma:

Miércoles 30 de julio

Yanda 1-5 Independiente de Beltrán (Zona A)

Sportivo Fernández 0-1 Atlético Forres (Zona A)

Defensores de Forres 0-2 Instituto Santiago (Zona B)

Central Córdoba 1-0 Estudiantes (Zona A)

Unión de Beltrán 0-5 Independiente de Fernández (Zona B)

22:00 | Central Argentino vs. Güemes (Zona B) – Público local

Jueves 31 de julio

15:00 | Unión Santiago vs. Banfield (Zona A) – Público local

16:00 | Agua y Energía vs. Vélez de San Ramón (Zona B) – Público local

16:00 | Comercio vs. Mitre (Zona B) – Público local