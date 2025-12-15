Horror: degollaron a un joven durante una pelea y su estado es crítico

El hecho sucedió en Monte Quemado. La víctima -de apellido Pereyra- fue hospitalizada y su estado es desesperante.

Un joven fue hallado anoche con graves heridas en el cuello, compatibles con una degolladura, en la ciudad de Monte Quemado, departamento Copo, en el norte de la provincia. A partir del hecho, la Justicia dispuso una serie de allanamientos para avanzar con la investigación.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Leonardo “Enano” Pereyra y fue encontrada en calle Víctor Chequer, en el barrio Triángulo, con una profunda lesión en la zona del cuello.

De las primeras averiguaciones surge que Pereyra habría participado en una pelea que derivó en la grave herida, la cual le provocó una profusa hemorragia. Debido a la situación, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió las primeras atenciones médicas.

En paralelo, se activaron las medidas judiciales correspondientes. El fiscal Gabriel Gómez solicitó de manera urgente órdenes de allanamiento y detención, requeridas al juez Facundo Sayago.

En el marco de la causa, fue apresado un hombre de apellido Acuña.

Cerca de la medianoche, Pereyra permanecía internado en el hospital zonal bajo estricta observación médica, sin descartarse su derivación al Hospital Regional de la ciudad Capital debido a la gravedad de las lesiones sufridas.