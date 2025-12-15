Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 DIC 2025 | 20º
X
Policiales

Horror: degollaron a un joven durante una pelea y su estado es crítico

El hecho sucedió en Monte Quemado. La víctima -de apellido Pereyra- fue hospitalizada y su estado es desesperante.

Hoy 06:44
monte quemado hospital

Un joven fue hallado anoche con graves heridas en el cuello, compatibles con una degolladura, en la ciudad de Monte Quemado, departamento Copo, en el norte de la provincia. A partir del hecho, la Justicia dispuso una serie de allanamientos para avanzar con la investigación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Leonardo “Enano” Pereyra y fue encontrada en calle Víctor Chequer, en el barrio Triángulo, con una profunda lesión en la zona del cuello.

De las primeras averiguaciones surge que Pereyra habría participado en una pelea que derivó en la grave herida, la cual le provocó una profusa hemorragia. Debido a la situación, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió las primeras atenciones médicas.

En paralelo, se activaron las medidas judiciales correspondientes. El fiscal Gabriel Gómez solicitó de manera urgente órdenes de allanamiento y detención, requeridas al juez Facundo Sayago.

En el marco de la causa, fue apresado un hombre de apellido Acuña.

Cerca de la medianoche, Pereyra permanecía internado en el hospital zonal bajo estricta observación médica, sin descartarse su derivación al Hospital Regional de la ciudad Capital debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

TEMAS Monte Quemado

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Profundo dolor y conmoción en las redes sociales tras la muerte de la joven pareja en la Ruta 9
  2. 2. Quién es José Antonio Kast, el líder de la derecha dura que ganó el balotaje y será el próximo presidente de Chile
  3. 3. Tras una jornada de intenso calor, llovió en Santiago del Estero y se espera un leve descenso de temperatura
  4. 4. Rocío Marengo mostró un dulce momento de su hijo Isidro en neonatología
  5. 5. Un efectivo policial mató a un menor de 17 años que intentó asaltarlo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT