Messi habló sobre la sanción de la MLS: “El otro día no me dejaron jugar”

Después de la ajustada victoria por 2 a 1 del Inter de Miami ante Atlas de México por la Leagues Cup, Lionel Messi rompió el silencio y se refirió a la sanción de la MLS que le impidió jugar el duelo anterior frente al FC Cincinnati. En un partido que marcó el debut de Rodrigo De Paul con las Garzas, el capitán argentino fue figura con dos asistencias y dejó frases picantes sobre su ausencia.

“Es difícil. Hace mucho calor y yo, al no haber jugado el otro día, que a priori parece que es mejor, se me hace peor. Yo necesito competir, porque me siento bien físicamente a medida que juego partidos y agarro ritmo”, expresó Messi, y agregó con molestia: “El otro día no me dejaron jugar y hoy lo noté, sobre todo en el primer tiempo. Pero lo importante es que se ganó”.

Messi y la Leagues Cup: “Una linda competitividad”

Tras jugar los 90 minutos, Messi analizó la victoria ante el conjunto mexicano y remarcó la importancia de este torneo para el grupo. “Es una linda competición, en la que nosotros siempre competimos y que ya la ganamos. El año pasado no la pude jugar, pero también hicimos un gran papel. Jugar contra equipos mexicanos es una linda prueba para nosotros también. La verdad es que es para disfrutarlo y para jugarlo. Hay una linda competitividad”, comentó.

Además, valoró el nuevo formato de la Leagues Cup, donde los clubes compiten entre sí dentro de su país y buscan sacar ventaja en la tabla. “Hasta ahora, los equipos americanos no habían ganado y para nosotros ganar hoy era importante para sacar ventaja, porque competimos entre nosotros y tenemos que sumar más que los demás”, cerró el campeón del mundo.