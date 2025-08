Copa Argentina: así quedó el cuadro de cuartos de final y todos los resultados actualizados

Cinco equipos ya se metieron entre los ocho mejores del torneo que entrega un pasaje a la Copa Libertadores 2026

Hoy 10:53

La Copa Argentina 2025 ya entró en su etapa más caliente. Con cinco equipos clasificados a los cuartos de final, el torneo empieza a perfilar a los candidatos al título y al boleto a la próxima Copa Libertadores. Entre ellos, ya aseguraron su lugar Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors, Belgrano, Lanús y Tigre.

La eliminación de Boca en 16avos a manos de Atlético Tucumán y el reciente triunfo de River sobre San Martín de Tucumán marcaron el cierre de la instancia anterior. Los octavos, por su parte, comenzaron con un triunfo agónico de Independiente Rivadavia frente a Central Córdoba de Rosario y continuaron con la victoria del Bicho ante Aldosivi.

Luego fue el turno de Belgrano, que dio el golpe eliminando a Independiente en el Gigante de Arroyito. En la misma jornada, Lanús superó a Huracán y se cruzará con Argentinos en cuartos. El sábado, Tigre venció a San Lorenzo en Morón y enfrentará a Independiente Rivadavia.

Ahora, el cuadro espera por los ganadores de tres partidos: Racing vs Deportivo Riestra, Atlético Tucumán vs Newell's y Unión de Santa Fe vs River.

Todos los partidos de octavos de final

Llave 1 (saldrá un finalista):

San Lorenzo 0-1 Tigre

Independiente Rivadavia 2-1 Central Córdoba (R)

2-1 Central Córdoba (R) Racing vs. Deportivo Riestra (a jugarse)

Unión (SF) vs. River (a jugarse)

Llave 2 (saldrá el otro finalista):