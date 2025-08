Detuvieron a un ginecólogo tras intentar golpear a su ex y amenazar con matar a su actual pareja

La víctima, de 32 años, denunció que el médico le envió mensajes con intimidaciones y una advertencia de suicidio, luego de que ella fuera a retirar a la hija que tienen en común.

Hoy 06:47

Un médico ginecólogo de 49 años fue detenido anoche en el barrio Centro, acusado de intentar golpear a su ex pareja, una profesora de Educación Especial, y amenazar con asesinar a su actual novio, en medio de un incidente por la hija que tienen en común.

La fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dra. Lucía González Farías, solicitó la medida luego de que la víctima, de 32 años, radicara la denuncia en la Comisaría Nº 1 de la Mujer y la Familia.

Según el relato de la docente, está separada del acusado desde hace tres años debido a episodios de violencia física y psicológica. Ambos son padres de una niña de 6 años, quien este fin de semana debía permanecer con su progenitor.

Ayer, cerca de las 18.30, la mujer llamó a su hija y advirtió que el médico se encontraba en aparente estado de ebriedad. Ante esta situación, se dirigió hasta su vivienda para retirarla.

En ese momento, escuchó que el hombre le gritaba a la menor: "Tu madre no te va a buscar más, está putarranqueando y lo quiere más al novio que a vos". La niña rompió en llanto y, al llegar, la madre observó que el acusado la había subido a su auto para llevársela.

La profesora abrió la puerta del vehículo y bajó a su hija. Allí el profesional intentó propinarle un golpe de puño, pero ella logró esquivarlo y retirarse junto a la menor en la camioneta de su actual pareja.

Minutos después, comenzó a recibir mensajes y audios amenazantes en WhatsApp: "Le voy a pegar un tiro a tu novio y después me voy a suicidar", le advirtió. También aseguró que enviaría a miembros de la barrabrava de Central Córdoba para que lo atacaran.

La mujer afirmó que no es la primera vez que recibe amenazas. Incluso recordó que el mes pasado el médico ya la había amenazado de muerte, pero no denunció el hecho por temor a que le quite la cuota alimentaria y le saque el vehículo que ella utiliza para trasladarse con la menor.

Ante la gravedad de la situación, la fiscal González Farías solicitó a la jueza de Género, Dra. Cecilia Laportilla, la orden de allanamiento y detención. Personal policial irrumpió en la vivienda y apresó al acusado. En el procedimiento no se hallaron armas de fuego, aunque la investigación continúa.