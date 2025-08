Pampita habló tras su separación con Martín Pepa: “Sufrí, pero ahora me escriben muchos”

La modelo regresó de Ibiza y, al llegar a Ezeiza, fue abordada por la prensa. Habló de su ruptura con Martín Pepa, del vínculo con Benjamín Vicuña y reveló que, desde que está soltera, no paran de escribirle.

Este domingo, Pampita aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza tras unas vacaciones en Ibiza y fue recibida por cámaras y micrófonos que no tardaron en preguntarle sobre su presente sentimental. Lejos de esquivar el tema, la modelo se mostró sincera y relajada al hablar de su reciente ruptura con Martín Pepa, su relación actual con Benjamín Vicuña, y hasta confesó que desde que está soltera, le llueven las propuestas.

“No sé si estoy disfrutando de la soltería, pero es lo que toca. Claro que sufrí, soy un ser humano. La mejor con Martín, lo quiero mucho y fue una muy buena persona para mí”, aseguró ante Infama, sobre el final de su noviazgo con el empresario.

Consultada sobre si hubo algún intento de reconciliación, respondió: “Esa relación la mantuve muy en privado, siempre. Creo que los dos pusimos lo mejor de nuestra parte para que funcione”.

Respecto a los rumores de un acercamiento con Benjamín Vicuña, padre de su hija Anita, fue contundente: “Estaba en el cumpleaños, como todos los años, junto a su novia y sus hijos. Para nosotros es algo normal. Ojalá algún día también lo sea para ustedes”.

Negó rotundamente haberle dado like a un comentario que pedía la reconciliación con el actor chileno y se mostró molesta cuando le insinuaron una segunda oportunidad con él: “Me parece una falta de respeto, porque él tiene su pareja. Va a seguir viniendo a los cumpleaños de mi hija, soltero o en pareja, porque nuestros hijos se adoran y no vivimos con prejuicios”.

En un tono más relajado, Pampita reveló que no le faltan candidatos: “Cuando estoy soltera llama mucha gente, escribe mucha gente y en el medio hay gente interesante”. Y si bien no dio nombres, no negó que haya respondido algún mensaje: “¡Uno responde!”.

Aun así, fue cauta sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación: “Todavía no hay nada. No es lo mismo ser soltera para otras personas que para mí. Tiene que ser un valiente el que quiera estar conmigo”.

Además, criticó la exposición de quienes se vinculan sentimentalmente con ella: “Cuando aparece un candidato lo hacen parecer el príncipe azul, y a veces son pibes normales. Ustedes los inflan y después, cuando me peleo, los hacen bolsa”.

Por último, evitó opinar sobre los conflictos entre Vicuña y la China Suárez, pero sí elogió el rol del actor como padre: “Con mis hijos es un padre excelente. Lo hablo desde mi realidad. Mis hijos aman a su papá, lo admiran y esa es nuestra verdad”.