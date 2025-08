Blake Lively denuncia a los abogados de Justin Baldoni por hacer pública su declaración y filtrar detalles para una “campaña mediática”

La actriz Blake Lively enfrenta una disputa legal con Justin Baldoni y su equipo de abogados tras la publicación íntegra de su declaración judicial y la filtración de información confidencial a medios sensacionalistas.

Hoy 08:32

Blake Lively y Justin Baldoni se vieron las caras la semana pasada cuando la actriz de It Ends With Us prestó declaración en medio del intenso conflicto legal que gira en torno a acusaciones de acoso sexual y represalias durante el rodaje de una película, así como la polémica generada en línea tras su estreno hace un año.

Independientemente de lo que Lively haya dicho o no en respuesta a las preguntas del abogado principal de Baldoni, Bryan Freedman, y otros miembros del equipo legal de Wayfarer Studios, una carta presentada hoy en la corte federal por los propios abogados de Lively deja claro que la audiencia del 31 de julio no transcurrió favorablemente para Baldoni.

En la misiva, la abogada Esra Hudson critica duramente la decisión de los demandados y sus abogados de hacer pública la transcripción completa de 292 páginas el mismo día en que la recibieron, sin una justificación legal válida, lo que, según Hudson, “prueba el punto de la señora Lively” y constituye una maniobra para convertir a los abogados en agentes de relaciones públicas más que en representantes legales.

Además, Hudson señala que la transcripción no fue revisada ni corregida, y que apenas se citaron dos páginas en el argumento presentado, lo que evidencia la falta de un propósito legal para su difusión. También acusa al equipo de Baldoni de filtrar “inmediatamente” detalles confidenciales de la declaración a la prensa sensacionalista, con la intención de crear un “circo mediático” en torno al caso.

Por su parte, una carta del 1 de agosto de los abogados de Baldoni sugiere que la única campaña de difamación reconocida por Lively involucra a terceros, aunque gran parte de los detalles del encuentro legal, incluyendo la presencia del esposo de Lively, Ryan Reynolds, y la participación de varios abogados y asistentes de Baldoni, fueron filtrados a medios como Daily Mail y TMZ.

Con la demanda contra Baldoni programada para comenzar en marzo de 2026, y un proceso paralelo que enfrenta al actor con compañías de seguros por el pago de sus gastos legales, este caso se ha convertido en un espectáculo mediático que ha atraído gran atención pública desde su inicio.

Los abogados de Lively presentaron además una moción para sancionar a Bryan Freedman, acusándolo de emitir declaraciones públicas sesgadas y difamatorias contra la actriz, lo que refleja la intensidad y complejidad de esta disputa legal que continúa desarrollándose.