Bullrich lanzó duras críticas a los gobernadores opositores: “Son kirchneristas reciclados”

La funcionaria apuntó contra los mandatarios del Grito Federal y los acusó de oponerse al cambio que propone Milei.

Hoy 11:05

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó a los gobernadores que integran el nuevo frente opositor "Grito Federal" y los ubicó en el mismo espectro político que el kirchnerismo.

En un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, cuestionó la falta de definición ideológica del espacio y lo calificó como “una especie de kirchnerismo suplente”.

“Dicen que son del medio, pero ahí hay uno peronista, un kirchnerista, un radical, uno del PRO. ¿Dónde están los del medio?”, lanzó la funcionaria, en alusión directa a los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes formalizaron la alianza días atrás.

El nuevo espacio político se prepara para competir en las legislativas del 26 de octubre con una propuesta de perfil federal, pero también con proyección hacia 2027. El objetivo, según anunciaron, es consolidarse como una alternativa al gobierno de Javier Milei y al kirchnerismo.

Bullrich fue tajante: “Eso no es tener ningún tipo de identidad. Es una especie de kirchnerismo de baja intensidad”, dijo, y vinculó a los gobernadores con el bloque Unión por la Patria por sus coincidencias parlamentarias. “¿El proyecto es acompañar al kirchnerismo en todas las leyes? Eso del medio no me suena”, remató, ante el aplauso de los empresarios presentes.

Durante su intervención, la ministra también abordó las resistencias que enfrenta el Gobierno para avanzar con su agenda de reformas. “Las principales trabas vienen de sectores económicos, sindicales, de muchos sectores judiciales, y de la justicia del trabajo, que ahora bloquea el decreto para disolver Vialidad Nacional”, denunció.

Bullrich defendió el ajuste fiscal: “Las decisiones se tomaron en tiempo récord. El ajuste se hizo sobre un aparato estatal que oprimía a la sociedad, no sobre la vida de las personas. El Estado se ajustó a sí mismo”.

En un mensaje directo a los gobiernos provinciales y municipales, reclamó que acompañen el esfuerzo fiscal de Nación. “Tienen que bajar el gasto en la misma proporción real que lo baja el Estado nacional y lograr el superávit con la baja del gasto, no subiendo impuestos”, señaló. Sus declaraciones llegan en medio del debate por la coparticipación del Impuesto a los Combustibles y el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una disputa en la que coinciden oficialismo y oposición.

“La Nación bajó cinco puntos del gasto y tenía el 21% del total. Las provincias, que manejan el 15%, no bajaron nada. ¿Qué deberían hacer? Bajar dos puntos y medio, por lo menos. Hay que recortar los gastos innecesarios de los Estados provinciales y municipales y devolverle ese dinero a la gente con baja de impuestos”, argumentó Bullrich.

Ya sobre el cierre, se refirió al escenario electoral y expresó su deseo de unificar candidaturas entre el PRO y La Libertad Avanza en Córdoba y otros distritos. “Ojalá también haya acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires, porque si no queda medio raro, ¿no? La lógica es hacerlo en todos los lugares donde se pueda”, planteó.

Ante la consulta sobre una posible postulación suya como senadora nacional, no descartó la idea, pero la relativizó. “No sé si voy a ser candidata, la seguridad es una gran tarea. Pero si hay una batalla dura y difícil, seguro me mandan. No es por ambición o deseo. Si el director técnico te dice ‘jugá de cinco’, jugás de cinco. Punto”.