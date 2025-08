Fuerte reclamo en Plaza Libertad por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Familiares, y profesionales denuncian el abandono del Estado y reclaman una respuesta urgente ante la crítica situación que atraviesan miles de personas en todo el país.

Hoy 15:22

La convocatoria reunió a personas comprometidas con una causa que atraviesa a miles de argentinos. La necesidad urgente de que se sancione la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En diálogo con Noticiero 7, Carolina Agüero, madre de un niño con discapacidad, expresó su dolor e indignación ante la situación que atraviesan diariamente las familias: “Seguimos sin creer esta situación que tienen que pasar nuestros niños, jóvenes, adultos, abuelos. Es muy triste por lo que están padeciendo, cuando hay un gobierno que debería estar apoyándolos y conteniéndolos. No puede ser justo que nuestros chicos queden sin su leche, sus pañales, su medicación.”

Carolina remarcó la gravedad de la situación: “Estamos aquí por una lucha real, una necesidad verdadera que muchos desconocen. Nadie pidió nacer así. Nadie pidió tener una discapacidad, pero la tienen, y el Estado debería sostenerlos. En cambio, vemos una ausencia total. Es lamentable.”

Además, recalcó que la lucha no es sólo de quienes tienen un familiar con discapacidad: “Nadie está exento de tener una discapacidad en algún momento, ya sea permanente o transitoria. Por eso estamos todos, padres, profesionales, vecinos, alzando la voz por los derechos de quienes más lo necesitan.”

Por su parte, la terapeuta Jenny Rodríguez Torres también dialogó con el noticiero y reforzó la urgencia del reclamo: “Estamos asistiendo a una verdadera emergencia en discapacidad. Todos debemos unir fuerzas para ejercer presión y lograr que el Congreso sancione esta ley. El veto presidencial fue un golpe muy duro, pero aún hay una posibilidad: si diputados y senadores logran dos tercios de los votos, la ley puede salir.”

Rodríguez Torres, con años de trabajo junto a personas con discapacidad, denunció lo que considera una injusticia sistemática: “Estamos ante una violación constante de los derechos de las personas con discapacidad. Decir no a la ley es decir, no a estas personas y a sus familias. Es volver a una época donde eran invisibilizados. No podemos retroceder.”

La profesional también destacó que el rol del Estado debe ser de contención y garantía de derechos: “La discapacidad duele. Pero duele más cuando no hay sostén social, familiar, económico ni educativo. Esta ley venía a poner esos temas en agenda. Por eso vamos a seguir luchando. Mientras existan personas como Santi, mi hijo, voy a seguir saliendo a pedir por sus derechos y los de todos.”

Unidos por una causa común, padres, madres, profesionales de la salud, terapeutas, docentes y ciudadanos sin vínculo directo, se congregaron para exigir la sanción definitiva de una ley que garantice lo básico: la dignidad, el acceso y los derechos de las personas con discapacidad.