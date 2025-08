"Hace tres meses lo vengo denunciando y sigue libre": brutal caso de violencia de género en La Banda

Cecilia Cáceres dijo a Noticiero 7 que viene padeciendo violencia hace meses. Pide la inmediata intervención de la justicia.

Hoy 20:20

Una grave denuncia por violencia de género sacude al barrio Sarmiento de La Banda. Cecilia Cáceres, peluquera y madre de tres hijos, relató en Noticiero 7 y Diario Panorama, el calvario que viene padeciendo desde hace meses, presuntamente a manos de su pareja. A pesar de haber realizado reiteradas denuncias, la última de ellas radicada en la Comisaría 13 tras un violento ataque ocurrido entre el lunes y este martes por la mañana, el agresor aún no fue detenido.

Según su testimonio, los hechos de violencia comenzaron hace tres meses. “Un día llego a casa y él estaba en estado de ebriedad; yo le pedí ayuda a mi suegra y le quiso pegar a mi mamá también. Él no acepta que nos separemos. Una vez me ahorcó delante de mi hija”, contó. La situación se agravó en las últimas horas, cuando, de acuerdo a su relato, fue golpeada en la cabeza y el rostro con un machete y con el cabo de un cuchillo.

La brutal agresión ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este martes en la vivienda que compartían, ubicada en calle Romualdo Gauna 320. “Logré escaparme cuando le dije que me compre un Tafirol. Salí corriendo a pedir ayuda, salté a una casa abandonada que está al lado de la mía y me trepé a un portón. Casi me muerde un perro y un señor que pasaba en moto me defendió”, relató la víctima. Su hija de 9 años fue testigo directo del ataque.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que la denuncia ya está en manos del fiscal Mariano Gómez y que la mujer aportó fotos, videos y audios que comprometerían al acusado. Sin embargo, hasta el momento no se concretó la detención, lo que genera preocupación por la seguridad de la víctima y sus hijos. “Me sacaron de mi casa con mis tres hijos y él sigue libre”, lamentó Cecilia, quien decidió hacer pública su historia ante la falta de respuestas inmediatas de la Policía y la Justicia.