Julieta Prandi comienza el juicio contra su exmarido Claudio Contardi por abuso sexual: “Fue una agonía”

Tras años de lucha y espera, la conductora enfrenta a su exmarido en el juicio por abuso sexual con acceso carnal agravado. Con la esperanza puesta en la justicia, Prandi busca cerrar un capítulo doloroso en su vida.

Hoy 10:06

Este miércoles marca un capítulo crucial en la vida de Julieta Prandi, quien inicia el juicio contra su exmarido, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. La causa, que involucra a Contardi como responsable de una serie de abusos repetidos, ha sido uno de los procesos legales más esperados y difíciles para la conductora, quien ha enfrentado años de dolor, burocracia y lucha por justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Afuera de Radio Mitre, en el barrio de Recoleta, Prandi se mostró visiblemente conmovida, pero firme en su testimonio. “Preparándome con mi pareja, mis padres, mi hermana, con apoyo terapéutico”, comentó sobre cómo está atravesando este difícil proceso. La denuncia fue realizada en octubre de 2021, pero el juicio se elevó a este nivel recién después de años de espera.

Julieta expresó que, desde el momento de la denuncia, fue una agonía debido a la lentitud de la justicia, el proceso burocrático y la constante duda sobre si encontraría la verdad. Sin embargo, ahora se enfrenta con esperanza a los jueces y fiscales que examinarán las pruebas, testimonios y pericias de la causa. A pesar de la larga espera, Prandi confía en que este juicio, al ser llevado a juicio oral, podría finalmente llevar la justicia que tanto ha luchado por conseguir.

En una conversación telefónica con Pamela David, Prandi detalló lo que ha vivido durante los años de violencia física, psicológica y sexual. “Estuve en mi casa amenazada de muerte, pasé años de violencia psicológica, física, verbal y sexual”, comentó. La actriz expresó su deseo de no volver a ver a Contardi en persona durante el juicio, solicitando que haya una medida de seguridad que garantice su integridad y la de sus hijos.

Prandi también destacó que Emanuel Ortega, su actual pareja, es quien ahora ocupa el lugar de padre del corazón de sus hijos, al ser un hombre que los cuida, escucha y acompaña en su día a día. En sus palabras, el verdadero padre es el que “vela por el bienestar, que te cuida, te ama y te protege”.

Por su parte, Claudio Contardi enfrenta una posible pena de hasta 50 años de prisión si se prueban los cargos. Él llegó al juicio con prisión domiciliaria, una tobillera electrónica y una restricción de acercamiento de al menos 300 metros hacia Prandi. Hasta ahora, ha negado rotundamente las acusaciones y no ha permitido someterse a las pericias psicológicas que se le propusieron.

El juicio involucra a varios testigos y será Prandi quien brinde su testimonio como primera de las 14 personas convocadas para declarar. La denuncia en su contra ha sido clara y devastadora: “Él me secuestró, me violó y me amenazó de muerte”. Según el relato de Julieta, fue violada 144 veces en casi tres años de relación, una serie de abusos sistemáticos que aún hoy están marcando su vida y la de sus hijos.

Para Julieta, el inicio de este juicio es tanto un alivio como un momento de angustia. Mientras confía en la Justicia, su proceso no solo es una lucha legal, sino también un paso importante para sanar. “Estoy fuerte y lista, lo que no quiere decir que no esté rota porque me rompieron”, comentó con valentía.

A través de este juicio, Julieta busca no solo que se haga justicia por ella, sino también enviar un mensaje a las víctimas de violencia: “No queda otra, si no se escapan ellas nadie las va a salvar. Cuando les perdés el miedo, ellos pierden el poder”.