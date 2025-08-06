Veronesse apuntó contra los hinchas de Villa Unión: “Los insultos y las amenazas me hicieron dudar de seguir”

Más allá del buen presente, el técnico confesó que estuvo cerca de dejar su cargo al final del Apertura por el hostigamiento de los hinchas. Aseguró que su continuidad va partido a partido por lo ocurrido.

Hoy 21:46

Villa Unión pasa por un gran momento en el Torneo Clausura, y su entrenador Daniel Veronesse decidió romper el silencio tras la victoria frente a Sarmiento de La Banda. Más allá del buen presente, el técnico confesó que estuvo cerca de dejar su cargo al final del Apertura por fuertes amenazas e insultos de los hinchas. El DT mostró su decepción para con el hincha del Verde y aseguró que su continuidad va partido a partido por lo ocurrido.

"Hoy realmente estamos contentos porque fue la mejor versión del equipo en lo que va del torneo, estamos jugando con nueve jugadores titulares menos. Estamos contentos con los chicos que subieron a primera, hicimos debutar a cuatro y la alegría es compartida con eso", dijo sobre el buen presente de Villa Unión.

Sobre los objetivos para el presente certamen, comentó: "Hay que ir partido a partido, tranquilos, los muchachos están bien y más después del partido con Sportivo Fernández, que fue el juego que no nos permitió llegar a la final, hicimos una cuestión interna donde estamos fuertes anímicamente, teníamos una adversidad que era difícil comprometerse con el segundo torneo y lo estamos logrando, construimos una unidad entre mayores y jóvenes que después se plasma adentro de la cancha. De mi parte voy partido a partido y no más allá", aseguró el entrenador.

El DT reveló el motivo que casi lo aleja de la entidad bandeña: "A mí lo que me llegó a hacer dudar sobre mi continuidad fueron los insultos de la gente y la amenaza de romperme el auto, no un resultado, eso todavía lo tengo muy presente y estoy muy enojado", expresó dolido el entrenador. Además, dijo: "Ni yo, ni lo jugadores ni nadie se merece tantos insultos repetidos y encima con amenazas. No hablo más del hincha de Villa Unión, estoy muy dolido, me parece que no es así", declaró.

"Hoy estoy muy bien y contento en el club, más allá de los problemas. Estamos comprometidos todos hasta el final como para terminar lo más arriba posible. El objetivo que tenemos es darle una alegría al club", remarcó.

Por último y sobre el duelo ante Agua y Energía dijo: "Los chicos ya saben lo que tienen que hacer adentro de la cancha, es una suma del trabajo de la pretemporada. Son detalles los que tenemos que corregir, mañana descansamos y volvemos el viernes para preparar el partido más en lo mental que en lo futbolístico, hay que estar bien de la cabeza, es un clásico y de visitante. Los clásicos se juegan y no se hablan", cerró el entrenador de Villa Unión de La Banda Daniel Veronesse, en diálogo con el medio De Primera.