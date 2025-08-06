Sorpresa en El Impenetrable: volvió a nacer un yaguareté después de 35 años

Una hembra del felino y su cría fueron fotografiadas a orillas del Río Bermejo, en el parque nacional.

Hoy 21:08

Una noticia llena de esperanza sacude el Parque Nacional El Impenetrable: Nalá, la yaguareté liberada hace un año, fue observada y fotografiada junto a su cría a orillas del Río Bermejo. El histórico avistaje fue realizado por los guías locales Pablo Luna y Darío Soraire y confirmó la existencia de un cachorro, que los investigadores sospechaban desde hacía meses.

Este hallazgo es un hito en el esfuerzo por recuperar la población de yaguaretés en la región chaqueña, donde no se habían confirmado registros de una hembra de la especie desde 1990. Se suma a las buenas noticias de la reintroducción de una población en los Esteros del Iberá, consolidando la restauración del gran felino en el norte argentino.

El proceso en El Impenetrable comenzó en 2019, cuando fue descubierto Qaramta, un enorme macho solitario. A partir de entonces, la Fundación Rewilding Argentina, junto a la Provincia del Chaco y la Administración de Parques Nacionales, construyeron un centro de reintroducción. Allí, Qaramta se reprodujo con Tania, una hembra en cautiverio, y de esa unión nacieron Nalá y su hermano Takajay. Nalá fue liberada el 18 de agosto de 2024, y desde entonces habita libre en el parque.

Los técnicos de Rewilding Argentina tenían indicios indirectos del cachorro desde fines de febrero de este año. El collar de monitoreo de Nalá registraba su posición en el mismo lugar durante semanas, una señal inequívoca de que había parido. Sin embargo, no había confirmación visual. Las cámaras trampa mostraban a Nalá con signos de lactancia, pero no a la cría. La primera prueba llegó el 20 de mayo, cuando se fotografiaron pequeñas huellas en las costas del Bermejo junto a las de la madre.

Finalmente, el 30 de julio, Pablo Luna, un joven del Paraje La Armonía, logró el tan esperado avistaje. Desde una lancha, él y su compañero Darío Soraire fotografiaron a Nalá y a su cachorro, de más de cinco meses, en una barranca. "Fue un día maravilloso para mí, tuve la excelente suerte de ver a Nalá con su cachorro a la ribera del Río Bermejo", relató Soraire, visiblemente emocionado.

Pablo y Darío son exponentes de una nueva economía turística en la zona: los hermanos de Pablo atienden un parador en el Camping La Fidelidad, y su padre ha montado otro camping familiar en el Paraje La Armonía. Ofrecen excursiones en kayak y bicicleta, demostrando que el renacimiento de la fauna y la naturaleza en El Impenetrable está directamente ligado al desarrollo de una nueva forma de vida para sus habitantes.