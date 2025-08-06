Cáritas Santiago del Estero y la UCSE firmaron un convenio para que estudiantes realicen prácticas en espacios comunitarios

El acuerdo permitirá a alumnos de la Facultad de Ciencias para la Salud aplicar sus conocimientos en centros educativos de Cáritas, fortaleciendo la vinculación entre universidad y trabajo social.

Hoy 22:47

En el marco de un compromiso compartido con la educación, la salud y el desarrollo comunitario, Cáritas Santiago del Estero y la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) firmaron un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes realizar prácticas preprofesionales en espacios educativos que Cáritas sostiene en distintas comunidades de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este acuerdo tiene como objetivo articular el ámbito académico con la acción social, brindando a los futuros profesionales la oportunidad de aplicar sus saberes en contextos reales, al tiempo que se fortalece la tarea de acompañamiento comunitario en sectores vulnerables.

Participación institucional

Durante el acto de firma estuvieron presentes autoridades de ambas instituciones: el rector de la UCSE, Luis Lucena; la decana de la Facultad de Ciencias para la Salud, Analia Valentini; la directora de Cáritas Santiago del Estero, María del Carmen Rosales; y el vicedirector, padre Darío Acuña.

El convenio constituye un paso significativo en la construcción de redes de trabajo interinstitucional, con el foco puesto en la formación integral de los estudiantes y el impacto social positivo que pueden generar en sus prácticas profesionales.

Educación con compromiso social

Desde la UCSE remarcaron que este tipo de acuerdos fortalece la formación académica con perspectiva social, promoviendo valores como la empatía, el compromiso y la responsabilidad ciudadana en quienes se preparan para desempeñarse en áreas vinculadas a la salud.

Por su parte, Cáritas destacó la importancia de sumar actores del ámbito educativo a su tarea cotidiana en los barrios, donde sostienen espacios de contención, educación no formal y promoción humana.

Este convenio reafirma el compromiso de ambas instituciones con una mirada centrada en las personas, especialmente quienes más lo necesitan, apostando a un modelo de intervención que une la educación superior y el trabajo territorial.