Avanza el juicio oral contra el adolescente acusado de matar a Kim Gómez

El adolescente de 17 años acusado por la muerte de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue arrastrada durante 15 cuadras en un auto robado en febrero de este año, será sometido a juicio oral. La Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata resolvió este miércoles avanzar hacia esta instancia, imputando al joven por el delito de “homicidio en ocasión de robo”.

El hecho, que conmocionó a todo el país, ocurrió el 25 de febrero, cuando el acusado, al volante de un Fiat Palio rojo, comenzó a conducir el vehículo con Kim Gómez enganchada del cinturón de seguridad. A pesar de los esfuerzos de la niña por liberarse, fue arrastrada por varias calles, lo que le provocó heridas fatales.

Según la fiscal Carmen Ibarra, del UFI N° 3, existen pruebas suficientes para llevar al joven a juicio, entre las que se incluyen cámaras de seguridad, testimonios y la declaración de la madre del acusado, quien reconoció a su hijo en las grabaciones del incidente. La fiscal también solicitó la prórroga de la prisión preventiva del adolescente, que vencía el 24 de agosto, obteniendo una extensión de 180 días más.

“Antes de que venza ese plazo, se tiene que iniciar el debate oral”, anticipó Ibarra en diálogo con TN. La defensa del adolescente, que no se opuso a la elevación a juicio, solicitó que se unifiquen ambos expedientes, ya que el joven también está imputado en otro caso por robo de un automóvil. En la próxima audiencia, ambas partes presentarán sus argumentos ante la jueza María José Lescano.

En la misma causa también está involucrado un menor de 14 años, que fue declarado inimputable por su edad y, por ahora, no enfrentará un juicio. Este menor se encuentra detenido en un instituto de menores, mientras se resuelve su situación legal.