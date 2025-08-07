Dibu Martínez fue nominado otra vez al Trofeo Yashin como mejor arquero del mundo

El argentino buscará un nuevo reconocimiento después de ganarlo en 2023 y 2024. Con quién competirá.
El arquero campeón del mundo, Emiliano "Dibu" Martínez, fue nominado para el Trofeo Yashin que reconoce al mejor arquero en la última temporada. La prestigiosa revista France Football dio a conocer este jueves la nómina de candidatos al premio que se entregará en la próxima gala del Balón de Oro.
El futbolista de la Selección buscará ese reconocimiento por tercer año consecutivo, luego de conseguirlo en 2023 y 2024.
El marplatense, de 32 años, competirá con Alisson Becker, Yassine Bono, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels y Yann Sommer.