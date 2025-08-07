Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 AGO 2025 | 16º
X
Somos Deporte

Dibu Martínez fue nominado otra vez al Trofeo Yashin como mejor arquero del mundo

El argentino buscará un nuevo reconocimiento después de ganarlo en 2023 y 2024. Con quién competirá.

Hoy 09:10
Dibu Martínez

El arquero campeón del mundo, Emiliano "Dibu" Martínez, fue nominado para el Trofeo Yashin que reconoce al mejor arquero en la última temporada. La prestigiosa revista France Football dio a conocer este jueves la nómina de candidatos al premio que se entregará en la próxima gala del Balón de Oro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El futbolista de la Selección buscará ese reconocimiento por tercer año consecutivo, luego de conseguirlo en 2023 y 2024.

El marplatense, de 32 años, competirá con Alisson Becker, Yassine Bono, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels y Yann Sommer.

TEMAS Emiliano ‘Dibu’ Martínez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Árbitros confirmados para el cruce entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana
  2. 2. Brutal pelea de tránsito en Trelew: un hombre perdió la mano tras un machetazo y el agresor fue liberado
  3. 3. Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplir el acuerdo legal sobre sus hijas
  4. 4. Quimilí: sacan de circulación una decena de motos en infracción
  5. 5. El tiempo para este jueves 7 de agosto en Santiago del Estero: gris y con 15ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT