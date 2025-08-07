El supuesto asesino serial de Jujuy habría alimentado a sus perros con restos humanos

El fiscal Guillermo Beller confirmó que se encontraron restos humanos en los platos de comida de los perros de Jurado, lo que sumó un nuevo escalofriante dato a la causa.

Hoy 09:42

La causa que investiga a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, dio un giro escalofriante este jueves, cuando el fiscal regional Guillermo Beller reveló detalles estremecedores durante una conferencia de prensa. Según Beller, los perros de Jurado eran alimentados con restos humanos, lo que sumó un elemento macabro a la investigación.

Uno de los descubrimientos más impactantes en la investigación fue la presencia de restos humanos en los platos de comida de los perros del imputado. Beller detalló que se encontraron cartílagos, piel y pelos humanos en los recipientes destinados a los animales de la casa de Jurado. “Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos”, explicó el fiscal.

Este dato macabro también dio lugar a la pérdida de pruebas importantes, ya que algunos de los restos humanos podrían haber sido consumidos por los animales. Además, Beller mencionó que se sospecha que Jurado alimentaba a otros perros del barrio con restos humanos, ampliando la magnitud del horror detrás de este caso.

Según las pruebas recabadas por los investigadores, las cinco personas desaparecidas estarían vinculadas a la casa de Matías Jurado. Sin embargo, el fiscal aclaró que por el momento no se ha podido confirmar que hayan existido torturas ni canibalismo, aunque este nuevo descubrimiento genera aún más dudas sobre el macabro destino de las víctimas.

“Las imágenes y otras pruebas nos ubican a las víctimas en el domicilio de Jurado. Por ahora, el expediente está bajo la carátula de homicidio agravado”, explicó Beller. En ese sentido, se continúan realizando nuevos peritajes para avanzar en la investigación y confirmar los hechos detrás de los crímenes.

La noticia de los restos humanos en los platos de los perros ha generado una profunda conmoción en Jujuy y en todo el país. La investigación sigue su curso, pero cada vez se conocen detalles más perturbadores sobre la vida de Jurado y su relación con las víctimas.

Por el momento, se espera que los nuevos análisis de ADN confirmen la identidad de las víctimas y proporcionen más pistas sobre los crímenes que podrían haber sido cometidos en la casa de Jurado.

El caso sigue siendo investigado como homicidio agravado, pero los descubrimientos recientes podrían modificar la carátula y dar nuevos giros a una de las causas más macabras de los últimos tiempos.