Un joven muestra cuánto gana vendiendo panchos en Argentina y genera furor en redes sociales

Un video viralizado en TikTok muestra a un joven emprendedor que reveló sus ganancias semanales vendiendo panchos en Argentina, generando repercusiones y debates entre los usuarios sobre el potencial de este negocio.

Hoy 09:51

En un contexto económico complicado, donde muchas personas buscan alternativas para generar ingresos, un joven decidió compartir su experiencia como vendedor de panchos en Argentina, y el resultado fue un fenómeno viral en redes sociales. A través de un video publicado en la cuenta de TikTok @alextertainment, el joven mostró, sin rodeos, cuánto ganó en una semana con su negocio ambulante, deslumbrando a miles de usuarios.

El joven comenzó su video con una afirmación directa y ambiciosa: "Sexta semana vendiendo panchos en Argentina hasta comprar mi terreno". Según sus cálculos, en una semana de trabajo ganó $1.223.000, cifra que rápidamente generó reacciones de sorpresa entre los usuarios.

El comerciante desglosó su negocio mostrando los gastos y ganancias de su emprendimiento. Según detalló, su proveedor de confianza le vende los panes con salchichas a $6.157 por 12 unidades, lo que representa un costo de $513 por pancho. A este monto, le añadió el costo de los aderezos y las papas pay, llevando el total por pancho completo a $700.

Lo que sorprendió aún más fue el margen de ganancia. Según el joven, el margen de más del 200% sobre el costo de producción le permite una rentabilidad importante, ya que vende cada pancho a $2.500. Con un promedio de 70 panchos vendidos por día, su ganancia diaria asciende a $175.000, lo que lo lleva a la cifra de $1.225.000 en una semana de trabajo.

La publicación rápidamente se viralizó en TikTok, generando una lluvia de reacciones. Los usuarios comentaron sobre la oportunidad de este negocio en tiempos de crisis y algunos hasta expresaron su arrepentimiento por no haberse aventurado en el rubro antes.

Este fenómeno no solo ha puesto sobre la mesa las oportunidades de emprendimiento en la calle, sino que también ha abierto el debate sobre las alternativas económicas para quienes buscan una forma de generar dinero más allá de los trabajos tradicionales.

El joven también aclaró que su meta final no es simplemente ganar dinero, sino poder ahorrar lo suficiente para comprarse un terreno. A través de su negocio de panchos, busca seguir acumulando dinero, pero, sobre todo, hacer crecer su proyecto y consolidarse en el rubro gastronómico.