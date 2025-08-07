El Gobierno acusó a la UCR y la Coalición Cívica de votar con el kirchnerismo tras la derrota en Diputados

Luego de un revés en la Cámara Baja, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusó a la UCR, la Coalición Cívica y otras fuerzas provinciales de votar con el kirchnerismo y vinculó la derrota legislativa con la campaña electoral.

Hoy 09:54

El Gobierno sufrió este miércoles una derrota legislativa en la Cámara de Diputados, donde se aprobaron medidas en favor del hospital Garrahan, el financiamiento universitario y se rechazaron cinco decretos desregulatorios. Esta serie de decisiones adversas fue interpretada por el oficialismo como una maniobra de la oposición, especialmente de la UCR, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales, que se alinearon con el kirchnerismo.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuntó directamente contra los bloques que apoyaron las iniciativas del kirchnerismo, calificando su actitud de "demagogia" y acusándolos de ser "funcionales" a la agenda de Unión por la Patria. Francos indicó que los legisladores de la UCR, la Coalición Cívica, algunas fuerzas provinciales y la izquierda votaron junto al kirchnerismo, lo que, a su juicio, evidencia una estrategia electoral más que un compromiso con el bienestar del país.

“Casi todos los radicales, la Coalición Cívica, algunas fuerzas provinciales, la izquierda, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, votaron con el kirchnerismo, totalmente funcionales a ellos”, afirmó el funcionario, haciendo referencia a la postura que tomaron esos sectores durante la sesión del miércoles.

Para Francos, el contexto preelectoral juega un papel clave en la derrota del oficialismo, pues ve en las decisiones de la oposición una estrategia electoral que busca desgastar al Gobierno. El jefe de Gabinete señaló que el kirchnerismo utilizó la coyuntura política para ganarse a otros legisladores con promesas de más recursos, algo que, según él, pone en riesgo el equilibrio fiscal logrado hasta ahora.

“Estamos en una etapa preelectoral, donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de esa situación para conseguir el apoyo de otros legisladores. Y hacer un poco de demagogia”, declaró Francos, quien también advirtió sobre el impacto de estas decisiones en el superávit fiscal alcanzado por el Gobierno.

Francos no se detuvo en la crítica hacia la oposición, acusando al kirchnerismo de intentar “romper el Gobierno” y retroceder en los avances económicos y sociales alcanzados por la administración actual. Según el funcionario, el kirchnerismo busca revertir las políticas implementadas en los últimos años por temor a perder “todas las prebendas” que obtuvieron a lo largo del tiempo.

Además, comparó el impacto de las políticas kirchneristas en Argentina con la “destrucción” que, a su juicio, sufrió Venezuela bajo el liderazgo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro: “Este siglo fue dominado hasta aquí por el kirchnerismo. El país fue destruido. Es como Venezuela, dominada hace 20 años por Nicolás Maduro”, indicó, sugiriendo que el modelo kirchnerista ha tenido efectos devastadores para la economía nacional.