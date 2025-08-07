Ingresar
Congoja en las redes por el fallecimiento de Paulina Flores Oberlander, la nena que había vencido el cáncer

La pequeña había sido protagonista de una conmovedora historia de lucha y esperanza. Tenía 8 años.

Hoy 10:27

Santiago del Estero amaneció este jueves con una triste noticia: falleció Paulina Flores Oberlander, la menor que años atrás conmovió a toda la provincia al enfrentar una dura batalla contra el cáncer de huesos.

Paulina se hizo conocida en todo Santiago por su historia de vida. Gracias a la ayuda solidaria de todos, pudo viajar a Barcelona, donde realizó un largo y complejo tratamiento para intentar ganarle a la enfermedad. La lucha fue intensa, pero en 2022 regresó a la provincia con una sonrisa que emocionó a todos: había vencido al cáncer.

Luego de dos años de lucha, Paulina volvió a Santiago del Estero

Sin embargo, en los últimos días su estado de salud se agravó. Permanecía internada y era asistida con respirador artificial. Esta mañana se conoció la dolorosa novedad de su partida, lo que generó un profundo pesar en quienes la conocieron y acompañaron su historia.

El 24 de agosto hubiera cumplido 9 años

El recuerdo de Paulina quedará grabado como un símbolo de fortaleza, esperanza y unidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y de apoyo a su familia en este momento tan difícil.

