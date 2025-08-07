Salud y trabajo: el pedido de los santiagueños durante la celebración a San Cayetano

Como cada año, la muestras de fe al Santo del Trabajo se multiplicaron en la capilla de Belgrano y Presbitero Gorriti, donde además se celebró la misa presidida por el sacerdote Marcelo Trejo.

Cientos de fieles santiagueños se acercaron este jueves a la capilla de San Cayetano para agradecer y pedir por trabajo y salud, en un contexto marcado por la incertidumbre económica.

Desde horas tempranas, la fila para tocar la imagen del santo patrono del pan y del trabajo se extendía por varias cuadras, en un clima de recogimiento y esperanza.

En medio de cánticos, rezos y ofrendas, el sacerdote Marcelo Trejo presidió la misa central, donde llamó a mantener la solidaridad y a sostener la fe. La comunidad también compartió pan bendecido como gesto de unión y compromiso con quienes más lo necesitan.

Esta jornada no es una más para un Santo tan significativo para la grei católica como San Cayetano, ya que en un reciente mensaje, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina pidió "cuidar el empleo y las fuentes laborales" y consideró que esta política "debe ser prioridad de todo plan económico", en clara alusión al plan de ajuste del gobierno de Javier Milei.