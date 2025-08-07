Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 AGO 2025 | 17º
X
Locales

Salud y trabajo: el pedido de los santiagueños durante la celebración a San Cayetano

Como cada año, la muestras de fe al Santo del Trabajo se multiplicaron en la capilla de Belgrano y Presbitero Gorriti, donde además se celebró la misa presidida por el sacerdote Marcelo Trejo.

Hoy 12:00

Cientos de fieles santiagueños se acercaron este jueves a la capilla de San Cayetano para agradecer y pedir por trabajo y salud, en un contexto marcado por la incertidumbre económica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde horas tempranas, la fila para tocar la imagen del santo patrono del pan y del trabajo se extendía por varias cuadras, en un clima de recogimiento y esperanza.

En medio de cánticos, rezos y ofrendas, el sacerdote Marcelo Trejo presidió la misa central, donde llamó a mantener la solidaridad y a sostener la fe. La comunidad también compartió pan bendecido como gesto de unión y compromiso con quienes más lo necesitan.

Te recomendamos: "Mañana se va a testear el pulso social, económico y anímico en todo el país"

Esta jornada no es una más para un Santo tan significativo para la grei católica como San Cayetano, ya que en un reciente mensaje, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina pidió "cuidar el empleo y las fuentes laborales" y consideró que esta política "debe ser prioridad de todo plan económico", en clara alusión al plan de ajuste del gobierno de Javier Milei.

TEMAS San Cayetano

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Árbitros confirmados para el cruce entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana
  2. 2. Brutal pelea de tránsito en Trelew: un hombre perdió la mano tras un machetazo y el agresor fue liberado
  3. 3. Quimilí: sacan de circulación una decena de motos en infracción
  4. 4. El comisionado municipal de El Zanjón deja su cargo tras la golpiza y una serie de versiones
  5. 5. El tiempo para este jueves 7 de agosto en Santiago del Estero: gris y con 15ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT