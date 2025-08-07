James Gunn dirigirá una nueva película centrada en la "Super-Familia" del universo DC

El director de Superman ya planea su próximo proyecto dentro del universo DC. Será otra historia centrada en los superhéroes vinculados a Superman, confirmando su fuerte apuesta por la expansión de este nuevo mundo narrativo.

Hoy 12:26

James Gunn, director de la esperada Superman (2025) y codirector de DC Studios, reveló que ya está escribiendo y dirigirá su próxima película dentro del universo cinematográfico de DC. El nuevo proyecto será parte del grupo conocido como la "Super-Familia", es decir, los personajes derivados o relacionados con Superman, como Supergirl, Superboy, Krypto, entre otros.

La confirmación llegó durante una entrevista con el podcast Inside of You, donde Gunn explicó que la película será parte de su ambicioso plan para construir un universo narrativo cohesivo en cine, televisión y animación. Aunque no dio detalles sobre el título, adelantó que el proyecto ya tiene guion y forma parte de Capítulo 1: Dioses y Monstruos, la primera etapa del nuevo DCU.

Esta noticia surge a pocas semanas de que Gunn finalizara el rodaje de Superman, protagonizada por David Corenswet como el Hombre de Acero y Rachel Brosnahan como Lois Lane. Gunn aseguró que está “muy feliz con el resultado” y que la película “tiene corazón y heroísmo”.

Con este anuncio, Gunn refuerza su papel como el principal arquitecto de la nueva era de DC, en la que busca recuperar el espíritu clásico de los personajes y a la vez darles una nueva profundidad emocional. La atención ahora se centrará en cuál será el personaje elegido para este nuevo film: muchos apuestan por Supergirl, especialmente considerando que la heroína tendrá su propia película (Supergirl: Woman of Tomorrow) dirigida por Craig Gillespie, aunque Gunn no aclaró si se trata de ese proyecto u otro completamente distinto.

Por lo pronto, Superman llegará a los cines en julio de 2025, y se espera que este nuevo film dirigido por Gunn se ubique poco después en la cronología del nuevo universo DC.