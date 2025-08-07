Gimnasia de La Plata confirmó su levantada con una victoria sobre Godoy Cruz en Mendoza

Por la fecha 4 y en el estadio Feliciano Gambarte, el Lobo venció 2-1 al Tomba. En tres minutos en el primer tiempo, Panaro y el Chelo Torres pusieron en ventaja a la visita y sobre el final, descontó Auzmendi.

En un duelo clave por la fecha 4 del Torneo Clausura, Gimnasia de La Plata venció 2-1 a Godoy Cruz en Mendoza y sumó tres puntos vitales para escalar en la tabla. El equipo platense golpeó rápido en el primer tiempo y supo sostener la ventaja pese a la reacción local.

El marcador se abrió a los 27 minutos, cuando un rebote le quedó servido a Manuel Panaro, que no dudó y puso el 1-0. Apenas tres minutos más tarde, el propio Panaro envió un centro preciso para Marcelo “Chelo” Torres, quien de palomita estiró la diferencia. El Tomba, desconcertado, no encontró respuestas en la primera mitad.

El complemento fue más parejo, con Godoy Cruz buscando descontar y Gimnasia cuidando el resultado. Recién sobre el final, Agustín Auzmendi logró marcar con un desvío tras un remate de Nicolás Fernández, pero no alcanzó para evitar la derrota.

En la próxima fecha, Gimnasia recibirá a Lanús en La Plata el domingo 17 de agosto a las 14:00, mientras que Godoy Cruz visitará a River en el Monumental el mismo día a las 18:30.