The Batman Part II ya tiene fecha de rodaje y su estreno será en octubre de 2027

Warner Bros. Discovery anuncia el inicio de rodaje de The Batman Part II para 2026, mientras James Gunn avanza con la expansión del universo DC entre cine, televisión y nuevos proyectos.

En la reciente carta a los accionistas de Warner Bros. Discovery, la compañía anunció que la tan esperada The Batman Part II, dirigida por Matt Reeves, comenzará a filmarse en 2026, con estreno programado para octubre de 2027. Pattinson, quien este año participó en The Odyssey de Christopher Nolan y en Dune: Parte Tres de Denis Villeneuve, regresará en el rol principal.

La carta también celebró el reciente éxito de Superman, dirigida por James Gunn, que dio inicio al nuevo universo DC en cine y televisión. La película ha recaudado casi 550 millones de dólares a nivel mundial. Según la compañía, el universo de personajes de DC representa no solo una de las propiedades intelectuales más valiosas de Warner Bros. Discovery, sino uno de los activos más importantes en el entretenimiento.

En el cine, James Gunn está preparando las próximas entregas de la “superfamilia” de DC, como Supergirl: Woman of Tomorrow (2026), Clayface (2026) y una nueva película de Wonder Woman. Además, The Batman II está listo para comenzar su rodaje el próximo año, junto con varios proyectos en desarrollo.

El plan a 10 años del universo DC también contempla una variedad de producciones televisivas, incluyendo The Penguin, una nueva temporada de Peacemaker y el debut de Lanterns en 2026. La franquicia apunta a expandirse de manera integrada en cine, TV, productos de consumo, videojuegos, experiencias y redes sociales.

Los fanáticos han esperado varios años por esta secuela, ya que The Batman original se estrenó en marzo de 2022 y recaudó 772 millones de dólares en todo el mundo. El desarrollo de la secuela fue extenso y Warner Bros. decidió retrasar su estreno del 2 de octubre de 2026 al 1 de octubre de 2027. El 27 de junio, la empresa confirmó que Matt Reeves terminó el guion.

James Gunn defendió en redes sociales la demora, recordando que es común que las secuelas tarden varios años en llegar: citó ejemplos como Alien y Aliens, Los Increíbles, Terminator, Avatar, Top Gun y Guardianes de la Galaxia.

Gunn agregó que Matt Reeves está comprometido a hacer la mejor película posible, y que nadie puede predecir cuánto tiempo llevará escribir un buen guion. Explicó que una vez terminado, la preproducción, rodaje y postproducción toman aproximadamente dos años en una película de gran escala.

Una regla clave bajo la dirección de Gunn en DC Studios es que ninguna película comienza su producción sin tener el guion finalizado, a diferencia de Marvel Studios, donde a veces se rueda con guiones todavía en desarrollo.

En una entrevista, Gunn pidió paciencia a los fans y dijo: “La gente debería dejar de joder a Matt. Que escriba el guion en el tiempo que necesite. No les debe nada solo porque les gustó su película. Les gustó porque es suya. Así que déjenlo trabajar a su manera.” Y concluyó: “La película saldrá cuando él se sienta bien con el guion. Y Matt no me lo va a entregar hasta que esté satisfecho.”