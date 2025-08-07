Estudiantes busca seguir de racha ante Independiente Rivadavia por el Clausura

El Pincha quiere llegar entonado al cruce de Libertadores ante Cerro Porteño, mientras que la Lepra mendocina atraviesa un gran momento y sueña con dar el golpe en La Plata. Juegan este jueves a las 21.00.

Hoy 12:37

Por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura, Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se medirán este jueves desde las 21.00 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en un duelo con promesa de buen fútbol y realidades positivas en ambos lados.

El Pincha llega con envión: venció a Racing en el Cilindro y acumula dos triunfos consecutivos, lo que le devolvió confianza al equipo de Eduardo Domínguez, que ya piensa también en el choque del próximo jueves por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño. Mientras tanto, Marcos Rojo aparece en el radar como posible refuerzo tras su salida de Boca, y Manuel Lanzini también fue sondeado. En paralelo, se confirmó la llegada de Leonardo Suárez como incorporación.

Del otro lado, Independiente Rivadavia continúa sorprendiendo: después de un arranque irregular en el Apertura, el equipo de Alfredo Berti se transformó en un conjunto sólido. Solo perdió 2 de sus últimos 13 partidos entre liga y copa. Viene de golear a Barracas, empatar con Belgrano y de meterse entre los ocho mejores de la Copa Argentina, luego de superar a Central Córdoba (R). En cuartos enfrentará a Tigre.

Formaciones probables:

Estudiantes:

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez; Lucas Alario, Tiago Palacios.

DT: Eduardo Domínguez.

Independiente Rivadavia:

Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Nicolás Retamar, Alex Arce, Sebastián Villa.

DT: Alfredo Berti.