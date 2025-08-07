La Municipalidad de La Banda promueve hábitos saludables y economía social a través del “Mercadito Saludable”

La actividad se desarrolló en la intersección de Avenidas Belgrano y Besares, uno de los puntos tradicionales de la ciudad.

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, participó de una nueva edición del Mercadito Saludable, una iniciativa de la Oficina de Emprendedores, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, que busca fomentar el consumo consciente, los hábitos saludables y el fortalecimiento de la economía social local.

La actividad se desarrolló en la intersección de Avenidas Belgrano y Besares, uno de los puntos tradicionales de la ciudad, donde diversos emprendedores locales expusieron y comercializaron productos saludables, elaborados con materias primas naturales y técnicas respetuosas del ambiente y de la salud.

“La verdad que estamos muy contentos con esta propuesta que representa una nueva mirada de desarrollo para nuestra ciudad. A través de este espacio, los vecinos pueden acceder a productos elaborados artesanalmente, como panificados integrales, alimentos aptos para celíacos, escabeches sin conservantes y verduras orgánicas, todo hecho por bandeños que se capacitan y trabajan con compromiso”, expresó el intendente.

Durante su recorrido, Nediani dialogó con los emprendedores, quienes compartieron sus experiencias y destacaron el impacto positivo que el espacio tiene tanto en lo económico como en la posibilidad de difundir sus marcas.

El jefe comunal también puso en valor el rol formativo del municipio: “Muchos de los que hoy están aquí han pasado por los talleres que ofrece nuestra Dirección de Desarrollo Social, como los cursos de panificación, electricidad, y oficios. Es muy gratificante ver que esos espacios de formación dan frutos y que hoy se transforman en emprendimientos que generan ingresos y sueños cumplidos.”

El Mercadito Saludable también incluyó la participación de emprendimientos de producción hidropónica, en articulación con técnicos e ingenieros locales, así como con el acompañamiento del INTA, para garantizar productos frescos, libres de agroquímicos y cultivados de manera responsable.

El intendente invitó a quienes deseen emprender a acercarse al municipio: “El bandeño por naturaleza es emprendedor, innovador y trabajador. Por eso, desde esta gestión vamos a seguir acompañando e impulsando estos espacios. Invitamos a quienes tengan una idea o proyecto, a que se acerquen a la Oficina de Emprendedores o a la Secretaría de Desarrollo Territorial, donde van a recibir asesoramiento, herramientas y acompañamiento para dar sus primeros pasos.”

Con esta iniciativa, la Municipalidad de La Banda reafirma su compromiso con el desarrollo local, el trabajo autogestivo y la promoción de hábitos saludables, apostando a una ciudad más sustentable, inclusiva y solidaria.