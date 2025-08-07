El municipio agasajó a los abuelos bandeños con un encuentro recreativo

Dicha actividad contó con la presencia del viceintendente, Lic. Gabriel Santillán, Secretario de Salud, Julio César Scabuzzo; director de Salud, Leonardo Jaimez Caro, y la responsable de la Oficina del Adulto Mayor, Joana Serrano.

Hoy 13:40

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, organizó un encuentro para agasajar y celebrar a los adultos mayores, dónde participaron los centros y asociaciones de jubilados bandeños.

El encuentro incluyó clases de ritmos, la actuación especial de la Academia de Danzas Folclóricas “La Siempre Alegre”, sorteos de importantes premios y música del recuerdo en vivo. Asimismo, colaboraron con el evento las direcciones de Juventud y Deportes y Alerta Banda.

En la oportunidad, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Hoy, por poner una fecha y un día, planificamos festejar el Día del Abuelo. Pero en realidad, los abuelos son siempre parte de nuestra vida, son nuestra vida.

Sabemos de la sensibilidad de nuestro intendente Roger Elías Nediani y su sentimiento por los abuelos. Así que no bastó más que transmitirle la idea y lo que teníamos planeado y en el acto dijo que sí.

Por lo tanto, hoy tenemos juegos lúdicos y personal de los CAMM están realizando control de todo lo saludable desde una dieta hasta la presión arterial. También hay clases de danza a cargo de instructoras de educación física y sorteos de importantes premios.

Todo esto que describo, en realidad lo hacemos, por lo menos, una vez cada quince días. Son todas actividades que la Secretaría de Salud impulsa en beneficio de los adultos mayores”.

Finalmente, cabe destacar que la Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero declaró de Interés Legislativo esta jornada organizada por la Secretaría de Salud de la municipalidad de La Banda para Celebrar a los Abuelos.